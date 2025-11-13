Obavijesti

PRESTIŽNA NAGRADA HRVATU

Davor Skeledžija dobio EU priznanje za poboljšanje života osoba s dijabetesom

Piše Bojana Mrvoš
Davor Skeledžija dobio EU priznanje za poboljšanje života osoba s dijabetesom

Dodjeljuje ga Međunarodna dijabetička federacija pojedincima koji su dali doprinos zagovaranju prava osoba s dijabetesom

U Europskom parlamentu danas je po prvi put hrvatski predstavnik, Davor Skeledžija, osvojio IDF Europe Advocate Award 2025., najviše europsko priznanje za doprinos razvoju dijabetičkih politika i poboljšanju života osoba s dijabetesom.

Riječ je o prestižnom priznanju Međunarodne dijabetičke federacije (IDF Europe), koje se dodjeljuje pojedincima za izniman doprinos u razvoju zdravstvenih politika i zagovaranju prava osoba s dijabetesom – izjavila je predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva, doktorica Manja Prašek. 

Skeledžija je dugogodišnji član i bivši predsjednik Zagrebačkog dijabetičkog društva te glavni urednik portala Nainzulinu.com. Svjetski dan dijabetesa (šećerne bolesti) obilježava se svake godine 14. studenog kao najveća svjetska kampanja podizanja svijesti o dijabetesu. 

Svečana dodjela priznanja održana je u Europskom parlamentu, i ono je, poručuje Skeledžija, uspjeh ne samo za njega osobno, već i za hrvatsku dijabetičku zajednicu te sve stručnjake i institucije koje predano rade na unapređenju dijabetičke skrbi u Hrvatskoj.

- Ova je nagrada ogroman poticaj za sve nas koji se borimo da osobe s dijabetesom u Hrvatskoj imaju jednaku kvalitetu skrbi kao i u najrazvijenijim europskim zemljama, rekao je nakon dodjele priznanja.

IDF Europe Advocate Award dodjeljuje se osobama koje su svojim radom značajno unaprijedile standarde skrbi, zdravstvene politike i vidljivost dijabetesa na europskoj razini.

