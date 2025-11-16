Obavijesti

Dečki s Krka i djevojke iz Zagreba pokazuju što su hrabrost i empatija

Piše Bojana Mrvoš,
Dečki s Krka i djevojke iz Zagreba pokazuju što su hrabrost i empatija

Ova divna djeca pokazuju da je itekako važno kako ih svi odgajamo, što ih učimo. A empatija se uči. Da, trebamo ih učiti da brinu o sebi, da budu sebi važni, da se znaju obraniti, ali i da budu dobri prema drugima

U moru crnih vijesti s dječacima u crnim kapuljačama koji upadaju na kulturna događanja, tuku drugu djecu koja su došla na sajam knjiga i divljaju na ulicama, prava su svjetlost vijesti o djeci koja su empatična i uistinu hrabra. Jer hrabrost i veliko djelo nije istjerivanje novosadskih folkloraša, vršnjaka, iz Splita i Hrvatske, veliko djelo je ono što su učinili sedmaši s Krka ili dvije djevojke iz Zagreba.

