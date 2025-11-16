Ova divna djeca pokazuju da je itekako važno kako ih svi odgajamo, što ih učimo. A empatija se uči. Da, trebamo ih učiti da brinu o sebi, da budu sebi važni, da se znaju obraniti, ali i da budu dobri prema drugima
KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ PLUS+
Dečki s Krka i djevojke iz Zagreba pokazuju što su hrabrost i empatija
Čitanje članka: 1 min
U moru crnih vijesti s dječacima u crnim kapuljačama koji upadaju na kulturna događanja, tuku drugu djecu koja su došla na sajam knjiga i divljaju na ulicama, prava su svjetlost vijesti o djeci koja su empatična i uistinu hrabra. Jer hrabrost i veliko djelo nije istjerivanje novosadskih folkloraša, vršnjaka, iz Splita i Hrvatske, veliko djelo je ono što su učinili sedmaši s Krka ili dvije djevojke iz Zagreba.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku