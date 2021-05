On je tipični lega. Rođen i odrastao u Osijeku, dijete s 'Moše' (naselja iz šireg centra grada koje se nekada zvalo Moše Pijade pa mu je stoga i ostao taj pridjevak). S ekipom iz škole i kvarta bio je vječito na igralištu s loptom ili na tribini NK Osijeka među Kohortom. Osječko pivo, može. Vožnja treskom bez butre, može. Bježanje iz gimbe kad je test iz latinskog, može. Skakanje s dravskog mosta tijekom ljeta, može, ali mama ne smije saznati jer će ga 'ubiti'.

Dečko koji je uvijek imao stav i mišljenje, odan prijatelj, uvijek spreman za akciju. Tako ga opisuju oni koji ga dobro znaju. Pomalo 'štreberski' izgled; košulja, kravata, sakoić su tu samo da zavara protivnike. Više voli zasukane rukave.

On je Ivan Radić (34), novi gradonačelnik grada Osijeka, najmlađi u povijesti grada i jedini koji je uspio sjesti u tu fotelju a da je iz HDZ-a. Odnosno, to je djelomično točna informacija obzirom da je u periodu od 1992. do 1993. godine gradonačelnik Osijeka bio Karlo Karačić, tada član HDZ-a, koji je tih godinu dana funkcionirao kao zamjena.

Nitko mu u obitelji nikad nije bio politički aktivan

Radić je svjestan da je pod povećalom javnosti i svojih sugrađana jer je relativno mlad i do sada nije bio duboko uključen u u politiku no, spreman je surađivati.

Na lokalnim izborima od svih Osječana na svim listama osvojio je najveći broj preferencijalnih glasova, puno veći od nekih doajena drugih političkih stranaka.

"Mi smo obična radnička obitelj. Tata je strojarski tehničar, mama je logoped i radi u Suvagu. Četiri godine mlađi brat je inženjer građevinarstva i moj veliki oslonac jer smo jako povezani otkako smo bili klinci. Nitko u mojoj obitelji nikada nije bio niti je sada politički aktivan. Čak štoviše, politika ih uopće ne zanima pa im je moj odabir toga smjera u životu u početku bio prilično začudan" kaže Radić koji je završio gimnaziju u Osijeku, a potom i dva fakulteta.

"Prvo sam upisao i završio građevinski fakultet u Osijeku i inženjer sam građevinarstva, a onda sam upisao i ekonomski fakultet te ga studirao usporedo s poslom koji sam pokrenuo, tako da sam sada i magistar ekonomije" dodaje ističući kako se firma bavi završnim radovima u građevinarstvu ali sada je vode drugi jer on ne smije zbog sukoba interesa i saborskog mjesta.

"Htio sam primijeniti u praksi ono za što sam se školovao. Radio sam u tom realnom sektoru pet godina, upošljavao 10 ljudi. Tada sam otkrio što znači raditi za plaću, boriti se za poslove, naplatiti ili ne naplatiti odrađeno. Ne može mi nitko reći da je to lako" dodaje.

Supruga nije u politici i ne želi imati nikakve veze s politikom

Osim što se rano naučio brinuti sam o sebi, novi je osječki gradonačelnik i cijeli život uspješan sportaš.

"Osim što sam navijač NK Osijeka, član Kohorte, vjerni pratitelj svih utakmica, pa i onih na gostovanjima, volim i košarku. Trenirao sam u KK Slavonija i igrao u svim kategorijama, čak bio i kapetan kadetske, juniorske i jedno vrijeme i seniorske ekipe. Tada je naš klub bio u drugoj ligi ali su nas trenirala poznata osječka košarkaška imena kao što su Ivan Matančić, braća Dogan, Damir Voloder i Damir Škrlec. Na žalost, danas igram povremeno i rekreativno kada se uspijemo sakupiti" kaže Radić.

Iako je relativno 'friško' u braku, suprugu je upoznao još u gimnaziji.

"Supruga i ja išli smo u isti razred. No, ljubav se pojavila tek u četvrtom srednje. Valjda kad sam progledao. (smijeh) Ona mi je i bračni partner i najbolji prijatelj. Zna sve moje uspone i padove i moj je najbolji kritičar. Inače je odvjetnica. Vjerujem joj jer nije u politici i ne želi imati nikakve veze s politikom, ali često, kao gledatelj s tribina, bolje vidi pozicije igrača na terenu nego netko u ekipi, a to nekad puno pomaže" iskren je Radić koji je svjestan da će sada provoditi puno više vremena na poslu nego do sada jer je još tijekom kampanje najavio reviziju poslovanja Grada Osijeka, kao i zaposlenika, te mnoge druge aktivnosti nužne za dobar start.

Radić kaže da se u politici našao nakon srednje škole.

"U to vrijeme nisam mislio da ću se baviti politikom niti sam ju pratio. Imao sam 19 godina kada sam se s nekoliko prijatelja iz kvarta pristupio HDZ-u. Nismo znali šta je to politika ni što ćemo raditi kada se učlanimo. Nismo znali ni gdje su prostorije stranke. Nismo imali pojma ni što je gradsko vijeće ni koliko članova broji. Nas je samo vukla želja da promijenimo neke stvari u našem naselju, primjerice, igralište na "Džemi" na kojemu smo svakodnevno igrali basket a koje je tada, a i dan danas je u katastrofalnom stanju. Isto tako i igralište u našoj osnovnoj školi, vječito zaraslo u travu, bez ograde.

Nedostajalo nam je i sadržaja za zabavu. Nisam tada ni sanjao da ću danas biti tu gdje jesam ali sam iskoristio to članstvo u stranci i od njih stalno tražio da se u našem naselju nešto promjeni. Prvo sam bio predsjednik mladeži u Gornjem gradu i kandidat za vijeće gradske četvrti Gornji grad. Sjećam se da je HDZ do tada u Osijeku imao nekih 7-8 posto, no nakon izbora došao je na 21-23 posto. To j bio moj prvi susret s izborima u politici.

Nakon toga sam bio vijećnik u gradskoj četvrti Gornji grad, kasnije predsjednik osječke mladeži HDZ-a i još kasnije politički tajnik stranke kada je Ivan Anušić postao predsjednik županijskog odbora" kaže Radić dodajući kako je već tada otkrio da politika nije ono što je u startu zamišljao ali je ostao u njoj jer ima svoj pogled na to kako bi politika trebala izgledati i na što bi sve trebala utjecati.

Od tada na dalje stalno se uspinjao na ljestvici stranke. Izričit je u tvrdnjama da ga na tom putu nitko nije 'gurao' nego je sve postigao svojim radom i tvrdoglavom namjerom da mora uspjeti.

Postao je Saborski zastupnik 2017. godine i predsjednik gradskog odbora HDZ-a i već tada je znao da mu se ne sviđa što se događa s njegovom strankom u Osijeku.

"Osječki HDZ se bavio međusobnim obračunima. Bila im je bitna samo vlast. Meni to nije bilo prihvatljivo. Nisam bio za to da HDZ bude dio aktualne vlasti koja je vodila grad u ne baš obećavajućem smjeru. Promijenio sam puno toga u načinu funkcioniranja stranke. Prva pobjeda HDZ-a u gradu Osijeku bila je 2018. godine, dobili smo 43 posto. Promijenio sam većinu predsjednika temeljnih ogranaka, počeli konstruktivno provoditi svoje ideje, kritikama i prijedlozima mijenjati stvari, javno ukazivati na propuste. Da radim dobro pokazalo mi je i povjerenje članova koje me je izabralo po drugi puta za predsjednika gradske organizacije koja je članstvom gotovo najbrojnija u državi. Četiri godine bili smo kvalitetna i dosljedna oporba koja je držala svoje stavove mada je unutar stranke i dalje bilo onih koji su pod svaku cijenu htjeli da stranka participira u vlasti no, jasno sam im rekao da ako se to dogodi, ja više neću biti predsjednik HDZ-a" kaže Radić dodajući kako se mnogima ne sviđa što ima svoje definirane stavove i mišljenja.

U toj transformaciji osječkog HDZ-a župan Ivan Anušić dao je veliki doprinos. Kruna svega su dobiveni parlamentarni izbori sa 8 mandata i, sada, lokalni. Da je mladi Radić doista nova energija gradu Osijeku shvate svi oni kojima se ukaže prilika da i na kratko porazgovaraju sa novim gradonačelnikom jer njegova je radna energija neiscrpna.