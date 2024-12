Demograf o novim mjerama: 'Napokon da država vodi više brige o roditeljima i o djeci'

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predstavio je u četvrtak prvi paket demografskih mjera na sjednici Vijeća za demografsku revitalizaciju Hrvatske. Rastu naknade za rođenje djece, s 300 na 600, raste i plaća za drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta.

Povećava se i novčana naknada zbog komplikacija u trudnoći s 560 na tisuću eura. Uvođenje ovih mjera trebalo bi rezultirati rođenjem barem 2000 djece.

- Teško je licitirati brojem živorođenih. Ako zaustavimo daljnji pad broja živorođenih, mi možemo biti zadovoljni. Ja moram na početku pohvaliti ove mjere koje su danas donesene jer nakon dugi niz godina koje smo očekivali da će se napokon delimitirati roditeljska naknada. Mi smo došli napokon do toga da žene neće biti zakinute na svojim plaćama od 7 do 12 mjeseca nakon rođenja djeteta. To zagovaram, odnosno predlažemo već dulje od jednog desetljeća, kao što smo i govorili da novčana jednokratna nadoknada za rođenje djeteta koja je 2007. donesena bila je tada gotovo pola prosječne plaće. Danas je to manje od četvrtine plaće. Ona će se udvostručiti i napokon će ponovno biti negdje pola prosječne plaće - rekao je za RTL demograf Nenad Pokos.

On tvrdi da možemo biti zadovoljni ako se vratimo na oko 33.000 rođene djece godišnje.

- Napokon da roditelji i ta djeca koja se rađaju i koja će se rađati osjete da napokon država vodi više brige o svima nama, a ne kao ranijih godina kad su neke Vlade čak snižavale roditeljsku naknadu na znatno manji iznos nego što je bio postojeći - smatra.

Vjeruje kako će pravi rezultati biti vidljivi tek za pet ili čak i deset godina