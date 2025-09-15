Obavijesti

Demografija nije pitanje samo novčanika već i kvalitete života

Demografija nije pitanje samo novčanika već i kvalitete života
Financijska injekcija jest važna, ali ne i presudna. Mlade obitelji svoju budućnost kroje i prema tome kakva im je stambena, prometna, infrastrukturna i poslovna situacija.

Iako iz Splitsko-dalmatinske županije ove godine stižu lijepe vijesti o broju prvašića, kojih je više nego lani, nakon 17 godina otvorena područna škola na Drveniku Velom, koju će pohađati dvije učenice, a na Visu je upisan i drugi razred prvašića, demografske mjere u gradovima, revitalizacija otoka te ruralnih sredina zahtijevaju još snažniji angažman resornih institucija. Jer kad god se povede rasprava o demografiji, najčešće se sve svede na brojke i iznose – koliki poticaj za prvo, drugo ili treće dijete, kolike su naknade i porezne olakšice.

