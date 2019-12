'Demografska mjera je i da ne pobiješ busom što je ostalo tu'

Zdravo, to je najstariji hrvatski pozdrav. Čestitke Rijeci što je Europska prijestolnica kulture. I tu je titulu dobila u konkurenciji među gradovima od kojih je jedan Zagreb iz kojega ja dolazim. Koji ima 6,5 puta više stanovnika i nekoliko puta veći proračun. Ali nisu ponudili ništa da se nametnu. Titulu je dobio moderan, otvoren, mediteranski grad, Rijeka, Rijeka snova, pozdravio je Riječane predsjednički kandidat Zoran Milanović.

U svom polusatnom govoru istaknuo je kako neće imati milosti prema korupciji, tj. haraču.

- Dosta je grupacije koja nas maltretira 30 godina, a to je HDZ. Ovi izbori su obračun s HDZ-om, ovo je borba za normalnu i moralnu Hrvatsku. Predsjednik mora biti svjestan ustavnih ograničenja, ali ima dovoljno prostora da ljudskim govorom i argumentima utječe na zemlju. Danas se u Hrvatskoj živi od zastare i od nedostatka dokaza. Stanje u pravosuđu nam je takvo da vlada prikriveni red. Pa je i moguće da danas bude Zdravo, Marijo, a sutra Za dom spremni. Od takvih smo glasniji i imamo veće srce i to ćemo pokazati. Drugi problem je što nema odgovornosti. Neću pozivati na hapšenja i teror, ali tražit ću odgovornost sudova i sudaca. A ne da se događa da tu i tamo netko bude blaže opomenut, to nije normalno. Žele nas sedirati protiv lopovluka i kriminala kako bi se nastavila pohlepa i želja za tuđi - poručio je Milanović.

Dodao je kako će građani Hrvatske 22. prosinca birati između relativno normalnog kandidata: "A to sam ja" - kazao je, "i desnog i desnijeg, odnosno između normalnih i pohlepnih ljudi, moralnih i nemoralnih, onih koji posluju u skladu sa zakonom i onih koji posluju preko veze".

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Nakon što sam se prestao baviti politikom radio sam po svijetu, zaradio sam dobro, ali manje od Dubravke Šuice jer ne znam tako dobro engleski jezik. Nisam poslovao s gradovima i općinama u kojima je SDP na vlasti, kao što rade neki s računalnim tvrtkama. Kada dobijem izbore, neću imati milosti prema lopovima i manipulatorima. Ova država može biti uspješna, samostalna i jaka, a zadnja je u Europi po iskorištenosti europskih sredstava. Je li i za to odgovorna moja vlada, Račanova, drug Tito ili kralj Petar. Govore nam o demografskim mjerama. Najbolja demografska mjera je poštena i odgovorna vlast, pa ljudi neće imati potrebu odlaziti iz zemlje. Oni odlaze kada ih se vara i tu ne pomažu neke mjere od 200 kuna. Vlast treba biti moderna i progresivna, vlast hrvatske ljevice. I da, demografska mjera je i da ne pobiješ ono što je ostalo svojim autobusom - nasijao je Milanović publiku aludirajući na nedavnu prometnu nesreću koju je predsjednica imala vozeći se stranačkim autobusom u sklopu svoje kampanje.

Nekadašnji hrvatski premijer, a današnji predsjednički kandidat osvrnuo se i na rad svoje vlade.

- Ja sam socijaldemokrat. I zato sam bio u sukobu s bankama. Napravili smo sve kako bi mlade ljude rasteretili od prijetnje sužanjstva i dužničkog ropstva. HDZ je bio protiv toga, Kolinda Grabar Kitarović i Andrej Plenković tada su bili u šatoru. Mi smo branili ljude od bankara koje samo zanima koliki im je bonus. Da odmah pojasnim i priču o uvođenju eura. Nisam protiv eura, ali sam protiv toga da nam samozadovoljni ljudi određuju sudbinu sljedećih 50 godina - kazao je Milanović.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U svom govoru osvrnuo se i na Rijeku te ju pohvalio kao otvoreni grad duhom uvijek ispred svog vremena.

- Rijeka je uvijek ispred i otvorena. U mom automobilu uvijek je bio trostruki CD Riječki novi val. Rijeka je bila ispred Zagreba, Beograda, Sarajeva, ovo je radnički rokerski grad, rokerski još otkada rock nije bio poza. No na izjave o talijanskoj Rijeci i Istri, vladajući šute. To su pučani. Šute i o Orbanu, a njega se sigurno neće pitati kako će živjeti Slavonija. To je izdajničko ponašanje. Svi čekaju da zgrabe neku poziciju u Bruxellessu, Strasbourgu. I mi smo to mogli, bilo nam je nuđeno, ali smo odlučili ostati i boriti se za svoju zemlju da to ne bi bila HDZ-ova Hrvatska u kojoj najbolji studenti, pa čak i u Rijeci, zbog krivog prezimena nisu mogli dobiti specijalizaciju - poručio je SDP-ov predsjednički kandidat osmislivši i naziv za HDZ-ovu političku filozofiju.

- To je filozofija čekića, a sve vaše glave čavli po kojima udaraju - oštar je bio Milanović te se osvrnuo na ono što mu se najviše zamjera.

- Na bahatost sam izgubio autorska prava prije pet godina - nasmijao je prisutne zaradivši gromoglasni pljesak te dodao kako nikada nije psovao niti tukao u Saboru te da nudi građansku pristojnost i povratak digniteta instituciji predsjednika. Kada je riječ o odnosima sa susjedima, Milanović želi dobre odnose sa Slovenijom koja je kao mala zemlja, smatra, vrlo slična Hrvatskoj.

- To je naše i dobro društvo, a društvo treba birati. A ne društvo hrvatske desnice poput talijanskih fašista i Orbana. Hrvatska desnica je u stvari psihologija žabe, moraš nekoga mrzjeti jer se ne možeš potkovati, a digao si nogu kada je digao i konj. Ali žabe su samo žabe. Desnica želi nemir i nered - zaključio je Milanović.

Tema: Predsjednički izbori