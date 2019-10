'Demokrati ništa ne rade, samo troše naše vrijeme na sr*nja...'

Američki predsjednik Donald Trump napisao je nekoliko gnjevnih objava na Twitteru u srijedu poslijepodne. Trump se obrušio na Demokrate i optužio ih da žele ponoviti izbore unatoč činjenicama.

Nazvao je istragu koju u svrhu opoziva protiv njega otvaraju demokratski zastupnici 'državnim udarom' kojim se želi 'narodu oduzeti vlast'.

- Demokrati bi se trebali fokusirati na to kako unaprijediti državu, a ne trošiti svačije vrijeme i energiju na sr*nja, i to je sve što su oni radili otkad sam većinski izabran 2016., 223-306. Ovog puta nađite boljeg kandidata. Trebat će vam - napisao je Trump.

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!

- Adam Schiff bi bio sretan da ima mozak, čast i snagu Mike Pompea. On je potpuno izokrenuo moje riječi i pročitao ih pred Kongresom kao da sam ja to rekao - kaže Trump.

All of this impeachment nonsense, which is going nowhere, is driving the Stock Market, and your 401K’s, down. But that is exactly what the Democrats want to do. They are willing to hurt the Country, with only the 2020 Election in mind!