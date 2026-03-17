Obavijesti

News

Komentari 1
Denis Avdagić: Bilo koja zemlja koja bi poslala mornaricu u Hormuški tjesnac bila bi meta

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HRT/HTV

Rat u Bliskom istoku se nastavlja! Sukobi traju već tri tjedna, a završetak nije na vidiku. O mogućem trajanju sukoba i načinima njegova završetka govorili su gosti emisije Otvoreno

Rat na Bliskom istoku ušao je u treći tjedan, a brzi završetak sukoba još se ne nazire. Nastavljaju se međusobni zračni udari, dok Washington traži međunarodnu pomoć kako bi se normalizirao pomorski promet kroz Hormuški tjesnac. Međutim, dio saveznika zasad odbija sudjelovati u takvoj pomorskoj koaliciji. O mogućem trajanju sukoba i načinima njegova završetka govorili su gosti emisije Otvoreno na HRT-u – prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila sa Sveučilišta VERN, prof. dr. sc. Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu te politički analitičar Denis Avdagić.

Cvrtila je istaknuo kako je u ovom trenutku vrlo teško procijeniti kada bi sukob mogao završiti. „U ovom trenutku teško je reći gdje bi mogao biti kraj. Možda postoje neki elementi koji nas upućuju kada bi se eventualno moglo doći do nekog završetka, ali i to je sada teško definirati“, rekao je.

Prema njegovim riječima, jedan od pokazatelja koji analitičari prate jest dinamika korištenja naoružanja i broj ispaljenih projektila. „Jedan od dobrih elemenata za analizu je količina naoružanja, odnosno ispaljenih raketa dnevno - koliko zapravo napadači - SAD i Izraela mogu izdržati u toj dinamici koju trenutno imaju. Procjene vojne govore između četiri i šest tjedana“, naglasio je.

'CRVENO MORE JE KRITIČNO' Kallas: EU bez interesa za vojnu misiju u Hormuškom tjesnacu
Dodao je kako postoje i procjene prema kojima bi sukob mogao potrajati i dulje.

„Postoje analize da bi to moglo trajati i do dva mjeseca. Međutim, sada smo već u fazi kada, osim onoga što promatramo na bojnom polju, moramo promatrati i ono što se događa na političkom polju“, istaknuo je.

Politički analitičar Denis Avdagić upozorio je na sigurnosne rizike mogućeg slanja međunarodnih mornaričkih snaga u Hormuški tjesnac.

„U ovom trenutku bilo koja zemlja koja bi poslala svoju mornaricu u Hormuški tjesnac bila bi jednostavno meta“, rekao je. Dodao je kako bi takav scenarij mogao biti moguć tek u kasnijoj fazi sukoba, kada bi prestala izravna vojna djelovanja Sjedinjenih Američkih Država i Izraela prema Iranu.

DETALJI UDARA NA HAMNEIJA Sekunde su ga dijelile od smrti: Snimka otkrila kako je Mojtaba izbjegao napad koji je ubio oca
S druge strane, profesor Goran Bandov istaknuo je da mnoge države zagovaraju diplomatski pristup rješavanju krize.

„Vidimo da prvenstveno europski saveznici, ali ne samo oni nego i primjerice Japan i Australija, svi pozivaju na diplomatski način rješavanja ovog pitanja“, rekao je. Prema njegovim riječima, trenutačno ne postoji politička volja za vojno rješavanje situacije, već prevladava nastojanje da se kriza riješi pregovorima i diplomatskim putem.

Stručnjaci zaključuju kako je trenutačno teško predvidjeti razvoj događaja, ali da bi konačno rješenje sukoba najvjerojatnije moglo doći kroz političke i diplomatske pregovore.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..
TESLA CYBERTRUCK

U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..

Cybertruck težak je tri tone, oklopljen je čelikom, dužine gotovo šest metara, širine 2,2 metra, te je visok 179 cm. te se može podizati od tla i do 43,3 cm
VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'
PEKAR IZ SNOVA

VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'

Na cijelom sjeverozapadu Imotske krajine nema ni jedne trgovine. Srećom, pekar Marko svako jutro kombijem kruh raznosi kilometrima daleko, od zaseoka do zaseoka, a ljudi su mu neizmjerno zahvalni
VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...
ŽESTOKI UDAR

VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...

TEL AVIV: Nadzorne kamere snimile su trenutak udara iranskog projektila na Tel Aviv u nedjelju. U priopćenju izraelske policije navodi se da su se manje bombe iz kasetne bojeve glave raspršile i pogodile više lokacija. Iz izraelskog ministarstva zdravstva tvrde kako je 142 ljudi u Izraelu hospitalizirano u zadnja 24 sata kao posljedica rata s Iranom. Ministarstvo ne navodi uzroke ozljeda, nije isključeno da su ih zadobili dok su pokušavali stići do skloništa, a ne izravno od iranskih napada, navodi Times of Israel.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026