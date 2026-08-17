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ZAVRŠIO U KOMI

Denis iz Irske stigao u Hrvatsku: 'Hvala 24sata! Sada smo mirni'

Piše Veronika Miloševski, Bojana Mrvoš,
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Denis iz Irske stigao u Hrvatsku: 'Hvala 24sata! Sada smo mirni'
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Foto: privatna arhiva
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Denis je Riječanin koji je imao moždani udar u Irskoj. Tamo je hitno bio primljen u bolnicu u Corku te završio u komi. Liječnici su ga htjeli odspojiti s aparata koji ga održavaju na životu

Transport je prošao jako profesionalno. Tek sam sada malo mirnija. Sada kada je Denis ponovo u Hrvatskoj, rekla je majka Denisa Vejzovića (38), Hatidža Muminović. Denis je Riječanin koji je imao moždani udar u Irskoj. Tamo je hitno bio primljen u bolnicu u Corku te završio u komi.

Foto: privatna arhiva

Kako tvrdi obitelj, liječnici irske bolnice su im tada rekli da prema njegovoj medicinskoj dokumentaciji ne vjeruju u oporavak te smatraju da daljnje liječenje uz pomoć aparata nema koristi. Točnije, htjeli su ga odspojiti s aparata koji ga održava na životu.

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- Bolnica Rebro je kao hotel s pet zvijezdica u usporedi s onim gdje je bio. Vidjeli smo ga, liječnici su mu izvadili krv i rade pretrage. Ne znamo trenutno kako će liječenje napredovati - dodala je Denisova majka.

Zahvalila se svima koji su im pomagali u ovoj stresnoj situaciji.

Foto: privatna arhiva

- Nije svejedno gledati kako ti je dijete na aparatima. Transport je prošao super, sve po proceduri. Prvo su ga prebacili u Hitnu, onda u avion i onda u bolnicu. Zadovoljna sam uslugom - dodala je.

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Kako nam je ranije kazala, Denis se hrani preko sonde i priključen je na sve potrebne aparate.

- Jučer su nam na sastanku jasno dali do znanja da se u sljedeća 72 sata njegovo stanje, po njihovom mišljenju, neće promijeniti. Rekli su da ćemo se ponovno sastati s neurokirurgom i liječničkim timom. Pitala sam ih znači li to da ga mogu isključiti s aparata bez mog odobrenja. Rekli su da mogu - kazala nam je tada.

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Kako nam je ispričao njegov prijatelj Dino, Denis je 7. srpnja imao sasvim uobičajeno jutro. Doručkovao je kod kuće sa suprugom, a ništa nije upućivalo na to da će se nekoliko minuta kasnije njihov život potpuno promijeniti.

- Denisu je iznenada pozlilo. Rekao je da mu se vrti i da ne vidi dobro. Pozvao je suprugu i ona je odmah nazvala hitnu pomoć, ali se u međuvremenu srušio na krevet. Hitno su ga odvezli u bolnicu, operirali ga i od tada je u komi - ispričao je.

Foto: privatna arhiva

Obitelj je na jednom od sastanaka s irskim liječnicima doznala da ih u roku od 72 sata očekuje novi razgovor s neurokirurgom, nakon kojeg bi trebale biti donesene daljnje odluke. 

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Nakon naših tektova i upita, Ministarstvo zdravstva se upoznalo s ovim slučajem. Tada se obitelj javila hrvatskom veleposlanstvu u Irskoj te je pokrenut postupak transporta u hrvatsku bolnicu.

KBC Zagreb potvrđuje da se Denis Vejzović trenutačno nalazi kod njih no njegovo stanje ne komentiraju.

- Sukladno pravilima zaštite prava pacijenata, povjerljivosti podataka i profesionalnoj obvezi čuvanja podataka vezanih uz zdravstvenu skrb, KBC Zagreb nije u mogućnosti iznositi niti komentirati dodatne informacije o pojedinom pacijentu. To se odnosi na informacije o zdravstvenom stanju, dijagnozi, medicinskim nalazima i postupcima, tijeku i ishodu liječenja, kao i na druge okolnosti povezane s pružanjem zdravstvene skrbi - napominju. 

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