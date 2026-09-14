DEPONIJ KRAJ VINKOVACA Iz Italije dovozili sumnjivi otpad: 'Dolazile su grupe kamiona...'

Nezakonite pošiljke otpadne plastike i tekstila već mjesec dana stižu u Otok kraj Vinkovaca, potvrdio je Državni inspektorat za RTL Danas nakon što su mještani tog mjesta kontaktirali RTL Danas.

Novinarka Dajana Šošić razgovarala je s gradonačelnikom Otoka Slavkom Grgićem koji je sve doznao nakon anonime prijave.

- Građani su primijetili grupe kamiona. Mi smo to proslijedili institucijama. Viđali su te kamione popodne, veći broj sumnjivih kamiona. Kažu talijanske, misle - rekao je.

Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je da je riječ o nezakonitom skladištenju otpadne plastike i tekstila uvezenima iz iItalije, a Inspektorat je rješenjem zabranio obavljanje prekograničnog prometa otpadom.

Točna količina uvezenog otpada za sada je nepoznata, a otpad je u Hrvatsku stigao preko Slovenije. Postupak povratka tog otpada u Italiju bi mogao potrajati, a sve do odobrenja Ministarstva zaštite okoliša, taj otpad mora ostati u Otoku.

Kako doznaje RTL, vlasnik zemljišta je nektetninu iznajmio tvrtki iz Umaga.

- Prema našim saznanjima, čovjek je sve legalno iznajmio, nije znao što se radi na zemljištu - istaknuo je gradonačelnik.

Od 2019. do 2025. godine Inspektorat je kontrolirao ukupno 2610 pošiljaka otpada. Čak 1611 pošiljaka ocijenjeno je nezakonitima. To znači da je gotovo 62 posto svih kontroliranih pošiljaka u Hrvatsku ušlo protivno propisima.