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OGLASIO SE GRADONAČELNIK

DEPONIJ KRAJ VINKOVACA Iz Italije dovozili sumnjivi otpad: 'Dolazile su grupe kamiona...'

Piše Ivan Štengl,
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DEPONIJ KRAJ VINKOVACA Iz Italije dovozili sumnjivi otpad: 'Dolazile su grupe kamiona...'
Šibenik: Državni inspektorat zatvorio ugostiteljski objekt u centru grada | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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Od 2019. do 2025. godine Inspektorat je kontrolirao ukupno 2610 pošiljaka otpada. Čak 1611 pošiljaka ocijenjeno je nezakonitima

Nezakonite pošiljke otpadne plastike i tekstila već mjesec dana stižu u Otok kraj Vinkovaca, potvrdio je Državni inspektorat za RTL Danas nakon što su mještani tog mjesta kontaktirali RTL Danas.

Novinarka Dajana Šošić razgovarala je s gradonačelnikom Otoka Slavkom Grgićem koji je sve doznao nakon anonime prijave.

- Građani su primijetili grupe kamiona. Mi smo to proslijedili institucijama. Viđali su te kamione popodne, veći broj sumnjivih kamiona. Kažu talijanske, misle - rekao je.

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Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je da je riječ o nezakonitom skladištenju otpadne plastike i tekstila uvezenima iz iItalije, a Inspektorat je rješenjem zabranio obavljanje prekograničnog prometa otpadom.

Točna količina uvezenog otpada za sada je nepoznata, a otpad je u Hrvatsku stigao preko Slovenije. Postupak povratka tog otpada u Italiju bi mogao potrajati, a sve do odobrenja Ministarstva zaštite okoliša, taj otpad mora ostati u Otoku.

Kako doznaje RTL, vlasnik zemljišta je nektetninu iznajmio tvrtki iz Umaga.

- Prema našim saznanjima, čovjek je sve legalno iznajmio, nije znao što se radi na zemljištu - istaknuo je gradonačelnik.

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Od 2019. do 2025. godine Inspektorat je kontrolirao ukupno 2610 pošiljaka otpada. Čak 1611 pošiljaka ocijenjeno je nezakonitima. To znači da je gotovo 62 posto svih kontroliranih pošiljaka u Hrvatsku ušlo protivno propisima.

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