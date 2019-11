Dermatološki tretmani u vlastitom domu

Dermatološki tretmani u udobnosti vlastitog doma? Da, zahvaljujući liniji HOUSE CALLS iz laboratorija dr. brandt. Linija HOUSE CALLS sastoji se od osam kozmetičkih proizvoda koji ciljano djeluju na problematična područja kože te repliciraju stalne i trenutne rezultate. Osim što su inspirirani postupcima u dermatološkim ordinacijama, njihova revolucionarna tehnologija osigurava trenutnu i visoku razinu učinkovitosti te daje maksimalne rezultate s minimalno uloženog vremena.

U liniji HOUSE CALLS nalaze se dobro poznati dermatološki proizvodi: mikrodermoabrazija – piling za lice (microdermoabrasion), krema za trenutno smanjenje mimičkih bora (needles no more), maska s kisikom za obnavljanje kože lica (oxygen facial), gel protiv natečenih i tamnih podočnjaka (needles no more - no more baggage), primer za volumen i njegu usana (3D LIP PLUMPFIX), krema za lice s hijaluronskom kiselinom (hyaluronic facial cream), krema za oblikovanje područja vrata (neck sculpting cream) i 2 u 1 pjena – kemijski piling i blistavost (radiance resurfacing foam). Proizvod microdermabrasion zasigurno je jedan od najpoznatijih proizvoda dermatološke kozmetike dr.brandt. Inspiriran je kozmetičkim tretmanom mikrodermoabrazije, a svojom formulacijom nudi briljantne rezultate, vidljive već nakon prvog korištenja. Formula sačinjena od mliječne kiseline i finog kristala aluminijevih oksida lagano uklanja mrtve stanice kože. Rezultat se trenutačno zrcali u revitaliziranoj, blistavoj i zdravoj koži, a tretman jednim potezom smanjuje vidljivost bora i finih linija na licu. dr.brandt radiance resurfacing pjena još je jedan proizvod, nastao kao alternativa skupocjenom i neugodnom kozmetičkom tretmanu, poznatijem kao dermoplaning. Za razliku od dermoplaninga koji oštricom skalpela uklanja površinski sloj kože, radiance resurfacing pjena svojim neinvazivnim djelovanjem postiže maksimalne rezultate s minimalno utrošenim vremenom! Rezultati su vidljivi već nakon prvog nanošenja, a za svega 60 sekundi, koža poprima zdrav, osvježen i blistav izgled.

Ako ste u potrazi za kremom koja će brzo i ciljano utjecati na mišiće lica, što će uzrokovati njihovo zatezanje i zaglađivanje mimičkih bora, needles no more iz linije dr.brandt HOUSE CALLS bit će vaš najbolji odabir. Ova jedinstvena krema ciljano djeluje na linije i bore na čelu, između obrva i kraj očiju. Sastojci ove kreme uključuju moćnu mješavinu tri peptida i minerala koji će u trenu vidljivo smanjiti pojavu izraženih bora. Proizvodi iz linije HOUSE CALLS sniženi su u studenom za nevjerojatnih 30 posto, što ih čini idealnim poklonom za nadolazeće blagdane. Ovo je idealan trenutak da se i sami uvjerite zašto su preparati s potpisom dr.brandta zauvijek promijenili pravila igre u svijetu preparativne kozmetike.

