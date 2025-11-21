Obavijesti

UOČI TAJNOG GLASANJA

Desna oporba kritizirala dječju pravobraniteljicu: 'Često je djecu vodila u sferu politike!'

Desna oporba kritizirala dječju pravobraniteljicu: 'Često je djecu vodila u sferu politike!'
Zagreb: Predstavljena je nova publikacija Ureda pravobraniteljice za djecu "S obje strane rešetke. Sto dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru" | Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

Zamjeraju joj da je djecu često vodila u sferu politike, šutjela kad se radi o LGBTIQ paradama, a bila glasna kad je trebalo kritizirati ratne postrojbe, kršćanske vrijednosti, manifestaciju Dani kruha

Desne oporbene strane u Hrvatskom saboru te vladajući DP ponovili su u petak, uoči tajnog glasovanja o pravobraniteljici za djecu, što očekuju od osobe koja će voditi tu instituciju idućih osam godina, koliko traje mandat pravobraniteljice.  

Očekujemo da se bavi stvarnim problemima djece, a to su vršnjačko i maloljetničko nasilje, pretilost, izloženost društvenim mrežama, poručio je Ivica Kukavica (DP) opetujući kako je njegova stranka „apsolutno“ protiv dosadašnje pravobraniteljice Helence Pirnat Dragičević.

Zamjeraju joj da je djecu često vodila u sferu politike, šutjela kad se radi o LGBTIQ paradama, a bila glasna kad je trebalo kritizirati ratne postrojbe, kršćanske vrijednosti, manifestaciju Dani kruha.

Osim toga, njoj je istekao mandat od osam godina, dodaje Kukavica.

Pravobraniteljica za djecu mora biti hrabra i beskompromisna, poručuje Ante Kujundžić (Most) i naglašava kako je Hrvatskoj, više nego ikada, na tom mjestu potrebna osoba koja će štititi obiteljske vrijednosti i zaštiti one koji su budućnost hrvatskog naroda.

Živimo u vremenu društvenih mreža, interneta, kulta tijela, različitih  opasnosti, upozorio je zastupnik.

Zamjerke na rad dosadašnje pravobraniteljice ima i DOMINO.

Od početka mandata negodujemo zbog njenih izvješća, jer u njima, ali i u provedbenom dijelu zauzima ideološka stajališta koja ne prihvaćamo, kaže Igor Peternel i ističe kako bi se pravobraniteljica trebala kloniti takvih aktivnosti.

Osam godina je puno i ne treba produžavati nešto što je dovoljno dugo trajalo, treba dati šansu drugoj osobi, poručio je.

Zastupnici dječju pravobraniteljicu biraju tajnim glasovanjem između osam kandidatkinja: Helence Pirnat Dragičević, Tatjane Holjevac, Marine Katinić Pleić, Tatjane Katkić Stanić, Marine Matković, Alme-Marije Rovis Brandić, Vanje Sljepčević Saftić i Edite Štok.

Za izbor pravobraniteljice potrebna je natpolovična većina od broja zastupnika koji će glasovati, objasnio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Zastupnici tajno biraju i predsjednicu odnosno predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a ponuđeno im je četvero kandidata, Ines Pavlačić, vršiteljica dužnosti predsjednice Povjerenstva, Toni Domazet, Svetislav Drakulić i Sanja Ružman.

Za taj su izbor potrebni glasovi 76 zastupnika.

