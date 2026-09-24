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KOMENTAR: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Desnica kotira samo kao štaka kojom HDZ-u pomaže osvojiti vlast. Tu su bili Most, DP...

Piše Tomislav Klauški,
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Desnica kotira samo kao štaka kojom HDZ-u pomaže osvojiti vlast. Tu su bili Most, DP...
Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Jer desnica, ona očerupana, danas je u savezu s HDZ-om, zatim na čelu pokreta otpora HDZ-u u obliku Mosta, kao i na Thompsonovim livadama, crkvenim hodočašćima i nogometnim tribinama

Dok je bio još mlad i nadobudan, Igor Štimac ušao je u stranku emigranta Nikole Štedula “vođen instinktom frajera”. Sad se vođen tim istim instinktom približava desničarskom DOMiNO-u i promovira kao novi ujedinitelj desnice. U međuvremenu, negdje 2009. godine, Štimac se kajao zbog svojih političkih odluka i nastojao riješiti etikete “ekstremista”, da bi se sad dohvatio ZDS-a, klerikalnog nacionalizma i spašavanja obitelji.

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