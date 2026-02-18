Desničar ubijen u Francuskoj, uhitili 11 ekstremnih ljevičara

Jedanaest osoba, uključujući pomoćnika francuskog zastupnika krajnje ljevice, uhićeno je zbog sumnje na sudjelovanje u ubojstvu aktivista krajnje desnice koje je otkrilo duboke političke napetosti u Francuskoj uoči izbora.

Quentin Deranque, ⁠23, umro je u subotu nakon što su ga pretukli aktivisti krajnje ljevice ispred konferencije u Lyonu koju je održala Rima Hassan, zastupnica u Europskom parlamentu iz krajnje ljevice Francuska nepokorena (LFI). Videozapisi smrtonosnog sukoba široko su dijeljeni na društvenim mrežama. Hassan i drugi članovi LFI-ja osudili su ubojstvo.

Ured tužiteljstva u Lyonu u srijedu je objavio još dva uhićenja, čime je ukupan broj uhićenja porastao na 11. Zastupnik LFI-ja Raphael Arnault u utorak je potvrdio da je njegov parlamentarni pomoćnik među pritvorenima, dodajući da je pomoćnik "zaustavio sav parlamentarni rad".

„Sada je na istrazi da utvrdi odgovornost“, rekao je na X-u.

Incident odražava sve veću polarizaciju u Francuskoj, gdje su i krajnja ljevica i krajnja desnica iskoristile frustraciju manjinskom centrističkom vladom uoči lokalnih izbora sljedeći mjesec i predsjedničkih izbora sljedeće godine.

Obraćajući se putem društvenih mreža, vođa LFI-a Jean-Luc Melenchon pozvao je na smirenost. „Nemojmo poticati uzimanje zakona u svoje ruke“, rekao je.

U ponedjeljak je lionski tužitelj Thierry Dran rekao da je otvorena istraga o ubojstvu Deranquea, što je izazvalo široku osudu LFI-a.

Jordan Bardella, predsjednik stranke krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja, rekao je da je Melenchon „otvorio vrata Nacionalne skupštine mogućim ubojicama“.

Nakon Deranqueova ubojstva, francuski predsjednik Emmanuel Macron također je pozvao na smirenost.