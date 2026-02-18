Obavijesti

News

Komentari 1
UBIJEN MLADIĆ

Desničar ubijen u Francuskoj, uhitili 11 ekstremnih ljevičara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Desničar ubijen u Francuskoj, uhitili 11 ekstremnih ljevičara
Foto: Sarah Meyssonnier

Quentin Deranque, ⁠23, umro je u subotu nakon što su ga pretukli aktivisti krajnje ljevice ispred konferencije u Lyonu koju je održala Rima Hassan, zastupnica u Europskom parlamentu iz krajnje ljevice Francuska nepokorena (LFI)

Admiral

Jedanaest osoba, uključujući pomoćnika francuskog zastupnika krajnje ljevice, uhićeno je zbog sumnje na sudjelovanje u ubojstvu aktivista krajnje desnice koje je otkrilo duboke političke napetosti u Francuskoj uoči izbora.

Quentin Deranque, ⁠23, umro je u subotu nakon što su ga pretukli aktivisti krajnje ljevice ispred konferencije u Lyonu koju je održala Rima Hassan, zastupnica u Europskom parlamentu iz krajnje ljevice Francuska nepokorena (LFI). Videozapisi smrtonosnog sukoba široko su dijeljeni na društvenim mrežama. Hassan i drugi članovi LFI-ja osudili su ubojstvo.

Ured tužiteljstva u Lyonu u srijedu je objavio još dva uhićenja, čime je ukupan broj uhićenja porastao na 11. Zastupnik LFI-ja Raphael Arnault u utorak je potvrdio da je njegov parlamentarni pomoćnik među pritvorenima, dodajući da je pomoćnik "zaustavio sav parlamentarni rad".

UHIĆENO JOŠ TROJE LJUDI Asistent zastupnika krajnje ljevice uhićen zbog brutalnog ubojstva desničara u Lyonu
Asistent zastupnika krajnje ljevice uhićen zbog brutalnog ubojstva desničara u Lyonu

„Sada je na istrazi da utvrdi odgovornost“, rekao je na X-u.

Incident odražava sve veću polarizaciju u Francuskoj, gdje su i krajnja ljevica i krajnja desnica iskoristile frustraciju manjinskom centrističkom vladom uoči lokalnih izbora sljedeći mjesec i predsjedničkih izbora sljedeće godine.

Obraćajući se putem društvenih mreža, vođa LFI-a Jean-Luc Melenchon pozvao je na smirenost. „Nemojmo poticati uzimanje zakona u svoje ruke“, rekao je.

U ponedjeljak je lionski tužitelj Thierry Dran rekao da je otvorena istraga o ubojstvu Deranquea, što je izazvalo široku osudu LFI-a.

Jordan Bardella, predsjednik stranke krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja, rekao je da je Melenchon „otvorio vrata Nacionalne skupštine mogućim ubojicama“.

Nakon Deranqueova ubojstva, francuski predsjednik Emmanuel Macron također je pozvao na smirenost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'
NIGDJE KAO U ZAGREBU

Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'

Svaka mi je zemlja dala nešto važno. Australija otvorenost, Bermuda ljepotu, Kajman djetinjstvo mog sina. A Hrvatska mi danas daje osjećaj da sam tamo gdje trebam biti, zaključuje Darija Sosa
Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali
TOMISLAV KLAUŠKI

Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Josip Dabro rugao se "liberalima koji pate", a onda se pravdao da pjeva o "grobnici od zlata", a Mlinarić Ćipe logičkim vratolomijama tražio način da objasni kako Dabro "nije spomenuo Pavelića". Hrabrost ipak ima granice.
FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Uhićena su dvojica muškaraca zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026