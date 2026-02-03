Obavijesti

News

Komentari 20
AKCIJA USKOKA U VINKOVCIMA

Detalji akcije! Evo tko je uhićeni šef granične policije i kako si je priskrbio četiri tisuće eura...

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji akcije! Evo tko je uhićeni šef granične policije i kako si je priskrbio četiri tisuće eura...
Mjere sigurnosti na GP Bajakovo zbog epidemije koronavirusa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Načelnik Postaje granične policije Bajakovo uhićen je jer je prekršio službene dužnosti i ovlasti. Doznajemo kako je lažirao evidenciju dolazaka na posao...

Admiral

USKOK je, u utorak rano ujutro, u Vinkovcima uhitio Luku Domaćinovića, načelnika Postaje granične policije Bajakovo, zbog sumnje da je prekršio službene dužnosti i ovlasti. Objavili su da će nakon što ga ispitaju, donijeti odluku o daljnjem postupanju.

Neslužbeno se doznaje da je USKOK dobio dojavu o navodnim nezakonitim radnjama načelnika granične policije te da se radi o lažiranju evidencija dolazaka na posao. Time je, procjenjuje se, na prijevaru došao do materijalne koristi od četiri tisuće eura.

No, kako neslužbeno doznaju 24sata, uhićeni načelnik nije izostajao s posla, nego je naknadno upisivao sate koje je već odradio kroz prekovremene sate koje je boravio na poslu. To se smatra prekršajem jer u policiji prekovremeni sati nisu priznati i ne isplaćuju se u vidu dodatka na plaću niti u bilo kom drugom obliku.

Uhićeni načelnik Postaje granične policije Bajakovo na taj je položaj imenovan još 2012. godine, a do tada je bio pomoćnik načelnika policijske postaje za zaštitu granice. Diplomirani je kriminalist koji je u karijeri bio i policajac-specijalac, voda specijalističke grupe te instruktor specijalističke obuke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'

Nakon što je propao doček koji su trebali organizirati HRS i Grad, jer su rukometaši tražili da pjeva Thompson, Vlada je preuzela organizaciju dočeka. Ne smiruju se politička prepucavanja oko dočeka brončanih rukometaša
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026