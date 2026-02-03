Detalji akcije! Evo tko je uhićeni šef granične policije i kako si je priskrbio četiri tisuće eura...

USKOK je, u utorak rano ujutro, u Vinkovcima uhitio Luku Domaćinovića, načelnika Postaje granične policije Bajakovo, zbog sumnje da je prekršio službene dužnosti i ovlasti. Objavili su da će nakon što ga ispitaju, donijeti odluku o daljnjem postupanju.

Neslužbeno se doznaje da je USKOK dobio dojavu o navodnim nezakonitim radnjama načelnika granične policije te da se radi o lažiranju evidencija dolazaka na posao. Time je, procjenjuje se, na prijevaru došao do materijalne koristi od četiri tisuće eura.

No, kako neslužbeno doznaju 24sata, uhićeni načelnik nije izostajao s posla, nego je naknadno upisivao sate koje je već odradio kroz prekovremene sate koje je boravio na poslu. To se smatra prekršajem jer u policiji prekovremeni sati nisu priznati i ne isplaćuju se u vidu dodatka na plaću niti u bilo kom drugom obliku.

Uhićeni načelnik Postaje granične policije Bajakovo na taj je položaj imenovan još 2012. godine, a do tada je bio pomoćnik načelnika policijske postaje za zaštitu granice. Diplomirani je kriminalist koji je u karijeri bio i policajac-specijalac, voda specijalističke grupe te instruktor specijalističke obuke.