Detalji akcije: Uhitili su glavnog 'admina' policije, sumnja se da je odavao najtajnije informacije

Policija i USKOK su u srijedu pokucali na vrata najmanje četvero ljudi zbog sumnji da su bili umješani u odavanje službenih policijskih podataka iz najtanijih policijskih arhiva te da su namještali natječaje za kupovinu posebne obavještajne opreme za policiju.

Kako javlja Jutarnji, posljednjih se mjeseci vodila protuobavještajna akcija s ciljem da se otkrije moguća "krtica" u Ravnateljstvu policije koja je imala pristup svim najtajnijim bazama podataka, a za koju su sumnjali da ih distribuira zainteresiranim klijentima. Jučer je kao rezultat te akcije uhićen Damir Osterman (48), informatički znanstvenik i voditelj projekata jačanja integracije svih baza podataka unutar sustava policije.

On je bio čelni "admin" cijele policije i imao je pristup cjelokupnoj državnoj bazi podataka ljudi nad kojima se provodi ili su se provodile posebne dokazne radnje. Imao je pristup i arhivama svih kriminalističkih evidencija, pristup tekućim tajnim operacijama i slično.

Tereti ga se da je, kao sukreator postupaka nabave za opremanje policije informatičkom opremom, u zamjenu za mito, namjestio taj natječaj kako bi na njemu pobijedila tvrtka Siniše Patačka, predsjednika Udruge privatnih detektiva Hrvatske, javlja Jutarnji.

Sumnja se da se Ostermanu za namještanje bilo plaćeno oko 200.000 kuna, a da je transakcija obavljena plaćanjem tvrtki u kojoj je on bio prikriveni vlasnik, odnosno direktor. U fokusu istražitelja našao se i bivši čelnik zagrebačkog odjela Protuobavještajne agencije (POA) Mario Frlan. On već godinama u Zagrebu vodi vlastitu privatnu detektivsku agenciju, a istražitelji sumnjaju da je i on tražio od Ostermana da mu "pogleda" jedan predmet koji je na policiji pokrenut nakon kaznene prijave jedne osobe.

Skoro pa iste sumnje odnose se i na poduzetnika Dinka Palca. Policija sumnja da je Ostermana tražio, ali da mu je ovaj i nudio, podatke o tajnim istragama protiv bivšeg supruga njegove prijateljice, ali i o istragama koje su pokrenute protiv Palca. Sumnja se da je Osterman podatke, između ostalog, snimao svojim mobitelom i zatim snimke zaslona proslijeđivao onima koji su to zatražili.

