ČAK 35 UHIĆENIH

DETALJI AKCIJE USKOKA Muljali s kreditima za proviziju od deset posto, evo kako su pali...

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
DETALJI AKCIJE USKOKA Muljali s kreditima za proviziju od deset posto, evo kako su pali...
Zagreb: Privođenje uhićenih zbog sumnje u počinjenje koruptivnih i gospodarskih kaznenih djela | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Bivši bankar i dva posrednika navodno su vodili lukrativni biznis sređivanja kredita

Bivši bankar iz poslovnice Erste banke u Španskom u Zagrebu, dva posrednika i, koliko je zasad poznato, 32 osobe koje su dobile kredite iako nisu smjele privedeni su u srijedu ujutro. Sukus je to velike Uskokove akcije u osam županija i Gradu Zagrebu. Rijetki su oni koji će ići prevariti banku, no ova ekipa je, kako istražitelji sumnjaju, upravo to napravila. Shema koju su rekonstruirali istražitelji je zapravo bila jednostavna: dva posrednika, Matias M. i Ivan H., navodno bi nalazili ljude kojima treba kredit, a onda bi s bankarom Dejanom G. krivotvorili potvrde o njihovim zaposlenjima i plaćama te bi Dejan G. navodno osigurao da kredite i dobiju.

Za obavljeni "posao" bankar je, navodno, uzimao proviziju od deset posto od dobivenog iznosa kredita. Riječ je, kako doznajemo, o gotovinskim nenamjenskim kreditima. Iznosi su zasad još nepoznati, no za barem jednu osobu se zna da je podignula kredit od oko 40 tisuća eura, čak ga je i vraćala, ali sve to je navodno bilo na temelju falsificiranih dokumenata o njezinu zaposlenju. Neslužbeno doznajemo da je šteta za banku najmanje 800 tisuća eura, ali pitanje je koliki će to biti iznos kad vještaci utvrde koliki je stvarni iznos kredita i koliko su korisnici vratili banci.

AKCIJA USKOKA Erste o uhićenom bankaru: 'Prijavili smo sumnje još 2024., dobio je izvanredni otkaz...'
Erste o uhićenom bankaru: 'Prijavili smo sumnje još 2024., dobio je izvanredni otkaz...'

Sve se događalo navodno u 2023. godini, a malverzacije je otkrila sama banka, i to internom istragom.

- Shodno navedenom, iako u ovom trenutku nema formalnih saznanja o detaljima spomenute akcije Uskoka te ne može potvrditi izravnu povezanost, Erste banka može istaknuti da je još početkom 2024. godine prijavila sumnju na počinjenje kaznenog djela od strane jednog zaposlenika nadležnim tijelima, a kao rezultat primjene efikasnih internih kontrola i sustava prevencije. Ujedno je bez odgode poduzela i dodatne potrebne radnje radi zaštite svojih interesa, a to je uključivalo izvanredni otkaz ugovora o radu s navedenim zaposlenikom - rekli su iz Erste banke za 24sata.

Ispitivanja su trajala čitavo popodne u srijedu, a očekuje se da će se nastaviti i u četvrtak.

USKOK U AKCIJI Privedeni bankar i posrednici: Sređivali kredite, uzimali 10%? Banka: Sve smo prijavili 2024.
Privedeni bankar i posrednici: Sređivali kredite, uzimali 10%? Banka: Sve smo prijavili 2024.

- Moja klijentica je osumnjičena za poticanje zloporabe u gospodarskom poslovanju. Iznosila je obranu sukladno onome što joj se stavlja na teret, o čemu ne mogu više reći. Ima jako puno osumnjičenih, skeptičan sam da će za svih 35 tražiti istražni zatvor, ali to ćemo vidjeti - rekao je odvjetnik Ivo Farčić.

U početku se vjerovalo da je trojac na vrhu koruptivne piramide iskoristio ljude u očajnim financijskim situacijama. Međutim, defile odvjetnika koji je ušao u Uskok u srijedu popodne pokazuje da nisu svi u lošoj financijskoj situaciji jer je riječ o barem pet skupih i poznatih odvjetnika koji inače brane političare i kontroverzne poduzetnike. 

