Detalji atentata u Moskvi. Napadač se predstavio kao dostavljač. Sudjelovala žena?

U još jednom ozbiljnom udaru na ruske obavještajne i vojne strukture, ranjen je zamjenik notorne ruske vojne tajne službe GRU. General-pukovnik Vladimir Aleksejev, bori se za život nakon što je u petak ujutro višestruko upucan u Moskvi.

Ruski Kommersant donosi detalje napada za kojeg Sergej Lavrov krivi Ukrajinu. Kako doznaje „Kommersant”, prvi zamjenik načelnika Glavne obavještajne uprave (GRU) Ministarstva obrane, Vladimir Aleksejev, preživio je pokušaj atentata samo zato što je sam pružio aktivan otpor napadaču.

Pokušao je napadaču oduzeti pištolj, no u tome nije uspio jer je zadobio treću prostrjelnu ranu. Prema jednoj od verzija, iza pokušaja atentata mogla je stajati žena. Ipak, neuspjelog ubojicu general je natjerao u bijeg.

Izvori „Kommersanta” u tijelima za provedbu zakona ispričali su da je oko sedam sati ujutro general-pukovnik, kao i obično, izašao iz stana u zgradi u Volokolamskoj cesti kako bi krenuo na posao. Dolje ga je čekalo službeno vozilo s vozačem. Međutim, na stubištu je Aleksejev naišao na nepoznatu osobu koja je, prema preliminarnim podacima, ušla u zgradu predstavljajući se kao dostavljač hrane. Napadač, koji je prema jednoj verziji mogao biti žena, ranio je generala u ruku i nogu, a kada mu je ovaj pokušao oduzeti pištolj, pogodio ga je i u prsa.

Preneraženi stanovnici zgrade rekli su da su vidjeli tragove krvi na stubištu i u liftu.

Kamere nisu radile

Stanari su se žalili da kamere u kompleksu nisu radile. Prema riječima jednog od njih, pripadnici policije spomenuli su nedostatak videozapisa i kamera.