Detalji bijega: Kako je ubojica novinarke pobjegao iz zatvora?

Uzeo je taoca, jednog od djelatnika zatvora, prijetio policajcima nečime nalik pištolju, a nakon što je izašao van kaznionice, Madsen je oko zapešća ruke nosio narukvicu za aktiviranje bombe

<p><strong>Peter Madsen </strong>(49), danski inovator koji je 2018. osuđen za ubojstvo novinarke Kim Wall pokušao je pobjeći iz zatvora Herstedvester. Za ubojstvo je dobio doživotnu kaznu. </p><p>Uzeo je taoca, jednog od djelatnika zatvora, prijetio policajcima nečime nalik pištolju, a nakon što je izašao van kaznionice, Madsen je oko zapešća ruke nosio narukvicu za aktiviranje bombe.</p><p>Uhićen je nedaleko zatvora, a prvotno im je uspio pobjeći u bijelom kombiju. Tabloid Extra Bladet prvi je objavio snimku na kojoj se vidi muškarac koji je sličan Madsenu, kako sjedi uz ogradu okružen policajcima.</p><p>Danski ministar pravosuđa <strong>Nick Haekkerup Madsenov</strong> je pokušaj bijega nazvao 'vrlo ozbiljnim'.</p><p>- Osuđeni zločinci, i to ne samo oni koji su počinili najgnjusnije zločine, ne bi smjeli tako lako pobjeći iz zatvora - poručio je.</p><p>Policija je na press konferenciji kasnije priopćila da se čini da ja Madsen nosio lažno oružje.</p><p>- Kad smo stigli do njega, bacio je nešto nalik oružju. Ne čini nam se da je imao nekog koji bi mu mogao pomoći u bijegu - kazali su.</p><p>Načelnica zatvora <strong>Hanne Hoegh Rasmussen</strong> rekla je na konferenciji za novinare da se istraga bijega istražuje i da ne može odmah potvrditi medijske napise da je Madsen uzela žensku zatvorsku psihologinju za taoca u zatvoru.</p><p>- Nitko nije fizički ozlijeđen - rekao je Hoegh Rasmussen, dodajući da zatvorsko osoblje dobiva psihološku podršku.</p><p>Ustanova ima 161 ćeliju i ima krilo sa zatvorenicima koji imaju psihijatrijske, psihološke ili seksualne probleme.</p><p>Osuđeni ubojica će vjerojatno kaznu dalje služiti u nekom drugom zatvoru.</p><h2>Jezivo ubojstvo: Detalji smrti raskomadane novinarke</h2><p>Ubojstvo švedske novinarke Kim Wall, čije je tijelo bez glave, ruku i nogu pronađeno blizini obale na otoku Amager, 50 kilometara od Kopenhagena, jedan je od najbizarnijih slučajeva ubojstva posljednjih nekoliko godina. Sve je počelo kada se Kim Wall 10. kolovoza oko 19.00 našla sa Peterom Madsenom u Refshaleoenu, lučkom dijelu Kopenhagena, gdje se ukrcala na podmornicu UC3 Nautilus.</p><p>Riječ je o podmornici koju je Madsen sam napravio, najveća je privatna podmornica na svijetu, teška je 40 tona, a novac za njezinu izgradnju skupio je 2008. godine preko crowdfundinga. Madsen je ekscentrični danski izumitelj, inovator i milijunaš, koji iza sebe ima nekoliko značajnih znanstvenih projekata.</p><p>Kim Wall zadnji je put viđena živa tog dana kada se ukrcala na podmornicu, oko 20.30, kada je putnik s drugog broda koji je pored njih prolazio fotografirao Kim i Madsena dok su stajali na kontrolnom tornju podmornice. Što se sve nakon toga dogodilo vjerojatno se nikada neće doznati, obzirom da je Madsen, koji je optužen za ubojstvo, već dva puta potpuno promijenio svoju priču. Obzirom da se nije vratila kući, njezin dečko je 11. kolovoza, u petak u 2.30 ujutro policiji prijavio njezin nestanak.</p><p>Podmornica nije bila opremljena sa opremom za satelitsko praćenje, tako da su spasilački timovi satima morali tražiti gdje se podmornica uopće nalazi. U petak tek oko 10.30 podmornica je prvi put primijećena kod svjetionika u Oresundu, tjesnacu između Danske i Švedske. Spasilački tim je konačno uspostavio kontakt s Madsenom, ali pola sata kasnije, oko 11.00, podmornica se potopila i Madsen je spašen. Kim nije bila na podmornici.</p><p>Madsen je policiji ispričao da se na podmornici dogodila nesreća uslijed koje je Kim Wall izgubila život, te da ju je ‘pokopao’, odnosno njeno je tijelo bacio u more 50 kilometara južno od Kopenhagena. Nikakvi detalji o nezgodi na podmornici nisu objavljeni. Međutim, samo spašavanje Madsena je isto tako bila bizarna scena. Kada su ga našli, Madsen se smijao od sreće jer je bio pronađen, i samo je rekao kako je Nautilus potopljen i uopće nije spominjao novinarku.</p><p>Uz spasilački tim su bile i kamere lokalne televizije i oni su ga pitali zna li nešto o Kim Wall. “Imate li ikakve podatke o njenim kontaktima”, pitali su ga. “U mom telefonu na dnu oceana”, odgovorio im je Madsen. “Dakle, ne znate njeno ime ili što?”, nastavili su ga ispitivati. “Samo da se zove Kim. Ne provjeravam pozadinu novinara, oni nazovu i pitaju ‘mogu li vas intervjuirati’, odgovorio im je Madsen Tri dana nakon što su spasioci našli Madsena, 14. kolovoza, policija u Kopenhagenu je objavila da su nakon istrage došli do zaključka da je podmornica namjerno potopljena.</p><h2>Što se dogodilo novinarki Kim Wall?</h2><p>Što se točno dogodilo nesretnoj Kim potpuno je nejasno, a prošlo je punih 13 dana dok nije službeno potvrđena njezina smrt. I dok se istina o smrti novinarke ne zna, u međuvremenu su objavljeni jezivi detalji povezani s njezinom smrću. Naime, 21. kolovoza južno od Kopenhagena, u Klydesoenu, biciklist je pronašao torzo, tijelo bez ruku, nogu i glave, a policija je utvrdila su svi udovi namjerno odrezani. </p><p>Dva dana kasnije policija je DNK analizom Kimine četkice za zube i četke za kosu potvrdila da je riječ i Kiminim ostacima, te su objavili da su njezinu krv pronašli i na potopljenoj podmornici. Za torzo je bio zavezan poveći komad željeza, a sam torzo imao brojne ubode nožem ili nekim sličnim predmetom, s ciljem da iz tijela izađe sav zrak.</p><p>Željezo i ubodi trebali su osigurati da torzo ne ispliva na površinu. Madsenova odvjetnica<strong> Betina Hald Engmark</strong> izjavila je da njen klijent ne priznaje nikakvu krivnju. “Ono što je otkrila DNK analiza ne demantira objašnjenje mog klijenta o tome što se na podmornici dogodilo”, rekla je Engmark.</p><p>A ono što je Madsen rekao, dva puta je mijenjao. Prema prvoj verziji priče, Madsen je kazao da je Kim Wall 10. kolovoza oko 22.30 dovezao do restorana Halvandet, koji se nalazi blizu mjesta na kojem su se našli tog dana u 19.00. Vlasnik restorana Bo Petersen je izjavio da je cijelo područje dobro pokriveno video kamerama, a snimke je predao policiji. Policija nije objavila što se na snimkama nalazi, ali su zato otkrili da je, nakon što su snimke pregledane i nakon saslušanja Madsen promijenio svoj iskaz.</p><p>Rekli su da im je Madsen ovaj put otkrio da je njezino tijelo nakon nezgode na podmornici bacio u more. I policija i obitelj novinarke traže odgovore na brojna pitanja, a švedska i danska policija pozvali su sve koji su ikada bili na Madsenovoj podmornici ili su putovali s njim da im se jave i ispričaju što su s njim doživjeli. Ovaj bizaran slučaj natjerao je dansku policiju da otvore nikad riješeni slučaj japanske studentice Kazuko Toyonge.</p><p>To je slučaj iz 1986. godine. Njezino tijelo također je pronađeno u vodama blizu Kopenhagena, mjesec dana nakon što je nestala i nikada, 30 godina otkako je njezino tijelo pronađeno, nije otkriveno što joj se dogodilo. Naime, njeno je tijelo pronađeno raskomadano u vrećama na nekoliko lokacija u moru, a policija sada traži moguću vezu između dva ubojstva – Kazuko Toyonge i Kim Wall.</p><p>Što se tiče Madsena, o njegovoj životnoj priči se ima što napisati. Rođen je 1971. godine, a odrastao je s ocem i troje braće u malom gradu na obali Zealanda, najvećeg danskog otoka. Otac mu je bio stolar, a Madsen je jednom ispričao da ih je otac zlostavljao. Njegov je otac radio barake za nacističke vojnike za vrijeme rata koji su okupirali Dansku.</p><p>Madsen se još kao dijete počeo zanimati za znanost i već sa 15 godina je u školskom dvorištu lansirao rakete koje je sam izradio. Nakon škole počeo je studirati strojarstvo, ali nikada nije završio fakultet. Njegove ambiciozne vizije i inovacije donijele su mu popularnost i podršku javnosti, pa je tako postao neka vrsta lokalnog celebrityja kojem je zajednica pomagala i često su mu donirali novac kako bi svoje inovativne ideje ostvario.</p><p>Madsen je 2008. godine osnovao Copenhagen Suborbitals, tvrtku za amatersko istraživanje svemira. Međutim, do 2011. godine Madsenovi odnosi s partnerima i kolegama u tvrtki postali su tako loši da su ga svi ostavili, pa je nastavio raditi sam. Oni koji su s njim radili opisuju ga kao osobu s kojom je jako teško raditi i surađivati, a kako je ambiciozan, često zna planuti na ostale kolege i njihov rad. No, isto tako Madsen je sve ove godine pokazivao neke znakove blage poremećenosti i ludila.</p><p>Prije dvije godine se posvađao s volonterima koji su mu pomogali da izgradi Nautilus i poslao im je poruku čudnog sadržaja.</p><p>“Nautilus je uklet. To prokletstvo sam ja i na Nautilusu nikada neće biti mira dokle god sam ja živ”, napisao je. Također je volio eksperimentirati s raznim seksualnim fetišima. Podmornice je počeo raditi 2002. godine, a UC3 Nautilus mu je treća. Madsen je dovodio goste na Nautilus i prije Kim Wall i to su upravo posjetitelji podmornice s kojima policija želi stupiti u kontakt. Jedan od njegovih bivših kolega iz Copenhagen Suborbitalsa rekao je za danske novine da je Madsen živopisan lik, ali da ne misli da je u stanju nekoga ubiti.</p><p>“On nije zao, ne vjerujem da ju je namjerno ubio. Istina je da se on ne zna nositi sa stresom, ali nije u stanju nekoga ubiti. A i do sada su mu na podmornice već dolazili novinari, radio je dosta s medijima. Međutim, mogu zamisliti da se neka nezgoda na podmornici dogodila. Podmornice su neudobne i nezgrapne i u njima je jako nezgodno kretati se. Moguće je da je pala i slomila vrat”, rekao je Jens Falkenberg.</p><p>S druge strane, njezine kolege tvrde da je Kim uvijek bila odgovorna i savjesna i da nikada ne bi učinila ništa glupo niti bi se dovela u opasnost. Kao novinarka je puno putovala tako da je imala dosta iskustva. Danski novinari i fotografi koji su radili s njim također nemaju o njemu lijepih riječi. Madsen je kažu, bio jako bezobrazan prema novinarima koji nisu cijenili njegov rad, a jedan fotograf je kazao da je Madsen potpuno lud. Inače, za Dansku nije neobično da se gotovo ništa ne zna o slučaju i da se nikakvi detalji ne daju u javnost, jer je kod njih uobičajeno da policija radi iza ‘zatvorenih vrata’. Čak ni Madsenova odvjetnica ne može objaviti njegovu stranu priču, osim što može reći da je njezin klijent nevin.</p>