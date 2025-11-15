Detalji brutalnog napada u Zagrebu: Pretukli muškarca i ženu. Gušili ih i udarali po glavi

DORH je priopćio kako su ispitali 23-godišnjaka za kojeg sumnjaju da je u centru Zagreba u Pierottijevoj ulici, s još jednom, zasad nepoznatom osobom, brutalno pretukao dvoje ljudi. Muškarca terete za kazneno djelo teške tjelesne ozljede i teške tjelesne ozljede u pokušaju

Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je 34-godišnjakinji teško ozlijeđena noga, dok 36-godišnjak ima lakše ozlijede.

Kako su naveli, postoji osnovana sumnja da su 23-godišnjak i nepoznati počinitelj 8. studenog ove godine, oko 5:30 sati ujutro u Zagrebu. prišli dvoje oštećenika s namjerom da ih teško ozlijede. Prvu su žrtvu srušili na tlo te je udarali rukama i nogama po glavi i tijelu, a nepoznati napadač ju je gušio dok nije izgubila svijest.

Kada je druga žrtva pokušala pomoći prvoj, osumnjičeni 23-godišnjak udario ju je nogom u lijevo koljeno, nakon čega ju je fizički napao i drugi počinitelj. U napadu je jedna žrtva zadobila teške tjelesne ozljede, a druga zasad neutvrđene tjelesne ozljede, objavio je DORH.

Nakon ispitivanja, nadležni sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je prijedlog tužiteljstva i odredio 23-godišnjaku istražni zatvor. Mjera je određena zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.