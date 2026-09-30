Detalji drame iznad Izraela: Kopilot je želio oteti avion i namjerno ga srušiti?

Komercijalni putnički zrakoplov kompanije flydubai, koji je letio iz Dubaija za Tel Aviv, preusmjeren je i u srijedu ujutro sletio u Saudijsku Arabiju nakon, kako su naveli izraelski dužnosnici, pokušaja otmice zrakoplova od strane jednog od pilota, što je dovelo do fizičkog sukoba tijekom leta.

WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft flydubai.



- Yedioth Ahronot News. https://t.co/Y4Fp7vUirI pic.twitter.com/ySOKQzuz3l — Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2026

Izraelski dužnosnik rekao je za The Jerusalem Post da je „velika tragedija za dlaku izbjegnuta” usred sve većeg straha da je jedan od pilota pokušao oteti zrakoplov s namjerom da ga sruši. Dodatni članovi posade, uz pomoć Izraelaca koji su se nalazili u zrakoplovu, uspjeli su svladati pilota i staviti ga pod kontrolu, rekao je dužnosnik za Post.

Sve je izraženija procjena izraelskog sigurnosnog aparata, uključujući Izraelske obrambene snage (IDF), Mossad i Shin Bet (Izraelsku sigurnosnu agenciju), da je incident bio pokušaj terorističkog napada.

Izraelski mediji navode da saudijske vlasti na tlu istražuju kopilota, državljanina Omana, koji je navodno napao kapetana, državljanina Ujedinjenih Arapskih Emirata, nožem i pokušao srušiti zrakoplov.

Istodobno se razmatraju i druge mogućnosti, uključujući zdravstveni incident psihičke prirode koji nije bio nacionalistički motiviran. Izraelske, saudijske ni emiratske vlasti zasad nisu objavile službeno priopćenje o okolnostima incidenta.