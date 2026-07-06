Obavijesti

News

Komentari 4
POGLEDAJTE SNIMKU!

DETALJI DRAME Kod Zagreba švercao migrante pa se zabio u skladište, i dalje je u bijegu...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
DETALJI DRAME Kod Zagreba švercao migrante pa se zabio u skladište, i dalje je u bijegu...
Foto: čitatelj/24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Unatoč neposrednoj opasnosti, policijski službenik odmah pristupio vozilu te iz njega izvukao dvije osobe, rekla je policija...

Zagrebačka policija izvijestila je kako je jučer iza 20 sati u Gornjoj Zdenčini, u Gospodarskoj ulici došlo do prometne nesreće u kojoj su četiri osobe ozlijeđene, dok je vozač automobila pobjegao s mjesta nesreće. 

- U 20.20 sati policijski službenici koji rade na poslovima sprječavanja nezakonitih migracija su u mjestu Kupinec u smjeru Pisarovine uočili su osobni automobil marke Mercedes, njemačkih nacionalnih registarskih oznaka, te su ga pokušali zaustaviti radi kontrole, odnosno zbog sumnje na krijumčarenje - rekli su iz policije. 

Dodaju da se vozač nije zaustavio na svjetlosnu i zvučnu signalizaciju policijskog vozila, već je nastavio vožnju u smjeru Zdenčine.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Požar kod skladišta Orbica VIDEO
Požar kod skladišta Orbica | Video: čitatelj/24sata

- Policijski službenici su, nakon što je bilo razvidno da se vozač neće zaustaviti, isključili svjetlosnu signalizaciju te nastavili kretanje za vozilom na sigurnoj udaljenosti od oko 500 metara, vodeći brigu o sigurnosti ostalih sudionika u prometu - objavila je policija. 

Dodaju da je tijekom vožnje vozač više puta ugrozio sigurnost drugih sudionika u prometu prelaskom na suprotnu prometnu traku i pretjecanjem drugih vozila na nepreglednim mjestima, nakon čega su ga policijski službenici izgubili iz vidokruga.

- Dolaskom u Gornju Zdenčinu, u Gospodarsku ulicu, policijski službenici su u oštrom lijevom zavoju, na šljunčanoj podlozi izvan kolnika, uočili oblak prašine, a nakon toga i dim koji je dolazio iz smjera centralnog skladišta s utovarnim rampama za kamione, udaljenog oko 200 metara od ceste - objavila je policija, 

Dodaju kako su posumnjali da je vozilo sletjelo s ceste, te su se policajci trčeći uputili prema skladištu i utvrdili da se radi o vozilu koje su ranije pokušali zaustaviti. Vozilo je probilo zaštitnu ogradu, udarilo u zgradu, odnosno u rampu za utovar kamiona, nakon čega se zapalilo.

- Policijski službenici su se žurno uputili prema gorućem vozilu i iz njega izvukli dvije osobe, dok su dvije osobe same izašle te su ih sve udaljili na sigurnu udaljenost. Vozač je pobjegao s mjesta događaja prije dolaska policijskih službenika - objavila je policija. 

KAOS KOD ZAGREBA Izgorio auto, više ozlijeđenih. Svemu je prethodila policijska potjera? 'Zabili se u skladište...'
Izgorio auto, više ozlijeđenih. Svemu je prethodila policijska potjera? 'Zabili se u skladište...'

Dodaju i da je ozlijeđenima pomoć pružena u Općoj bolnici Karlovac, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Kliničkoj bolnici Sveti Duh i Klinici za traumatologiju, a utvrđeno je da su sve teško ozlijeđene. Također je utvrđeno da su nezakonito ušle u Republiku Hrvatsku.

- Požar automobila koji se proširio na ulazna vrata utovarno-istovarnog terminala te pročelje skladišnog prostora ugasili su vatrogasci, a na mjestu događaja u tijeku je očevid. Za vozačem intenzivno se traga te je kriminalističko istraživanje u tijeku - zaključila je policija. 

Podsjetimo, sinoć nam se javio čitatelj koji je opisao detalje drame. Kako je naveo on i kolega su dobrovoljni vatrogasci i išli su s vatrogasnog kupa kada su s autoceste primijetili da nešto gori kod skladišta. Odmah su dodaje i zvali 112 da na teren pošalju više vatrogasaca, jer su mislili da gori samo skladište. 

- Kada smo se približili vidjeli smo nekoliko osoba kako leži, a kroz razgovor smo čuli kako su bježali od policije te da su se zabili u skladište, nakon čega se automobil zapalio - ispričao je čitatelj. 

Istaknuo je i kako su odmah izvukli cijevi iz hidrante i krenuli s gašenjem požara. 

- Uspjeli smo smiriti požar, a kasnije su došle kolege iz lokalnog DVD-a koji su nastavili osiguravati mjesto događaja - zaključio je čitatelj. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Izgorio auto, više ozlijeđenih. Svemu je prethodila policijska potjera? 'Zabili se u skladište...'
KAOS KOD ZAGREBA

Izgorio auto, više ozlijeđenih. Svemu je prethodila policijska potjera? 'Zabili se u skladište...'

Iz policije su nam potvrdili kako imaju dojavu o požaru, te da je nekoliko osoba ozlijeđeno i da su prevezeni u bolnicu...
Razdjelnici se vraćaju! Koliko su korisni? Saga traje godinama...
PRIJETE KAZNE

Razdjelnici se vraćaju! Koliko su korisni? Saga traje godinama...

Nakon višegodišnjeg mira opet se prijeti kaznama ako se ne ugradi razdjelnike, najkasnije do 1 siječnja. Država kaže da štede toplinu, ali je ne mjere
Krvavi putevi narko bosa s tjeralice. Naoružan je i u bijegu: U Čakovcu upucao dva muškarca
VLADA 'ZAVJET ŠUTNJE'

Krvavi putevi narko bosa s tjeralice. Naoružan je i u bijegu: U Čakovcu upucao dva muškarca

​Osumnjičeni Danijel T. (43) nedavno je, nakon pet i pol godina, izašao iz zatvora. Osudili su ga zbog nelegalnog oružja i eksploziva, kao i dilanja i proizvodnje marihuane. Kaznu je služio u BiH i Hrvatskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026