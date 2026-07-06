DETALJI DRAME Kod Zagreba švercao migrante pa se zabio u skladište, i dalje je u bijegu...

Zagrebačka policija izvijestila je kako je jučer iza 20 sati u Gornjoj Zdenčini, u Gospodarskoj ulici došlo do prometne nesreće u kojoj su četiri osobe ozlijeđene, dok je vozač automobila pobjegao s mjesta nesreće.

- U 20.20 sati policijski službenici koji rade na poslovima sprječavanja nezakonitih migracija su u mjestu Kupinec u smjeru Pisarovine uočili su osobni automobil marke Mercedes, njemačkih nacionalnih registarskih oznaka, te su ga pokušali zaustaviti radi kontrole, odnosno zbog sumnje na krijumčarenje - rekli su iz policije.

Dodaju da se vozač nije zaustavio na svjetlosnu i zvučnu signalizaciju policijskog vozila, već je nastavio vožnju u smjeru Zdenčine.

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- Policijski službenici su, nakon što je bilo razvidno da se vozač neće zaustaviti, isključili svjetlosnu signalizaciju te nastavili kretanje za vozilom na sigurnoj udaljenosti od oko 500 metara, vodeći brigu o sigurnosti ostalih sudionika u prometu - objavila je policija.

Dodaju da je tijekom vožnje vozač više puta ugrozio sigurnost drugih sudionika u prometu prelaskom na suprotnu prometnu traku i pretjecanjem drugih vozila na nepreglednim mjestima, nakon čega su ga policijski službenici izgubili iz vidokruga.

- Dolaskom u Gornju Zdenčinu, u Gospodarsku ulicu, policijski službenici su u oštrom lijevom zavoju, na šljunčanoj podlozi izvan kolnika, uočili oblak prašine, a nakon toga i dim koji je dolazio iz smjera centralnog skladišta s utovarnim rampama za kamione, udaljenog oko 200 metara od ceste - objavila je policija,

Dodaju kako su posumnjali da je vozilo sletjelo s ceste, te su se policajci trčeći uputili prema skladištu i utvrdili da se radi o vozilu koje su ranije pokušali zaustaviti. Vozilo je probilo zaštitnu ogradu, udarilo u zgradu, odnosno u rampu za utovar kamiona, nakon čega se zapalilo.

- Policijski službenici su se žurno uputili prema gorućem vozilu i iz njega izvukli dvije osobe, dok su dvije osobe same izašle te su ih sve udaljili na sigurnu udaljenost. Vozač je pobjegao s mjesta događaja prije dolaska policijskih službenika - objavila je policija.

Dodaju i da je ozlijeđenima pomoć pružena u Općoj bolnici Karlovac, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Kliničkoj bolnici Sveti Duh i Klinici za traumatologiju, a utvrđeno je da su sve teško ozlijeđene. Također je utvrđeno da su nezakonito ušle u Republiku Hrvatsku.

- Požar automobila koji se proširio na ulazna vrata utovarno-istovarnog terminala te pročelje skladišnog prostora ugasili su vatrogasci, a na mjestu događaja u tijeku je očevid. Za vozačem intenzivno se traga te je kriminalističko istraživanje u tijeku - zaključila je policija.

Podsjetimo, sinoć nam se javio čitatelj koji je opisao detalje drame. Kako je naveo on i kolega su dobrovoljni vatrogasci i išli su s vatrogasnog kupa kada su s autoceste primijetili da nešto gori kod skladišta. Odmah su dodaje i zvali 112 da na teren pošalju više vatrogasaca, jer su mislili da gori samo skladište.

- Kada smo se približili vidjeli smo nekoliko osoba kako leži, a kroz razgovor smo čuli kako su bježali od policije te da su se zabili u skladište, nakon čega se automobil zapalio - ispričao je čitatelj.

Istaknuo je i kako su odmah izvukli cijevi iz hidrante i krenuli s gašenjem požara.

- Uspjeli smo smiriti požar, a kasnije su došle kolege iz lokalnog DVD-a koji su nastavili osiguravati mjesto događaja - zaključio je čitatelj.