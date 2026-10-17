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POLICIJA OBJAVILA DETALJE

U Slavoniji propucan sanitet. Tehničaru metak završio u šaci. Istražuju tko je pucao na vozilo

Piše Veronika Miloševski,
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U Slavoniji propucan sanitet. Tehničaru metak završio u šaci. Istražuju tko je pucao na vozilo
Ilustracija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Policija istražuje pucanje bočnog stakla na autocesti kod Lužana; ozlijeđeni 35-godišnji medicinski djelatnik prevezen je u bolnicu.

Streljivo je u petak oko 16 sati probilo bočno staklo vozila Hitne pomoći na autocesti kod Lužana i ozlijedilo 35-godišnjeg medicinskog djelatnika, objavila je policijska uprava brodsko-posavska. Vozilom je upravljao 52-godišnjak, koji ga je sigurno zaustavio i ozlijeđenom pružio prvu pomoć.

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Ozlijeđenog su potom prevezli u bolnicu u Slavonskom Brodu. Liječnici su mu iz šake izvadili deformirano streljivo nepoznatog kalibra, izvijestila je policija. Nije objavljeno odakle je streljivo došlo ni tko je ispalio hitac.

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Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje obavili su očevid na mjestu događaja i razgovarali s nekoliko osoba. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi pronašla počinitelja, utvrdila točan kalibar streljiva i razjasnila ostale okolnosti pucanja.

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