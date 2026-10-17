U Slavoniji propucan sanitet. Tehničaru metak završio u šaci. Istražuju tko je pucao na vozilo

Streljivo je u petak oko 16 sati probilo bočno staklo vozila Hitne pomoći na autocesti kod Lužana i ozlijedilo 35-godišnjeg medicinskog djelatnika, objavila je policijska uprava brodsko-posavska. Vozilom je upravljao 52-godišnjak, koji ga je sigurno zaustavio i ozlijeđenom pružio prvu pomoć.

Ozlijeđenog su potom prevezli u bolnicu u Slavonskom Brodu. Liječnici su mu iz šake izvadili deformirano streljivo nepoznatog kalibra, izvijestila je policija. Nije objavljeno odakle je streljivo došlo ni tko je ispalio hitac.

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje obavili su očevid na mjestu događaja i razgovarali s nekoliko osoba. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi pronašla počinitelja, utvrdila točan kalibar streljiva i razjasnila ostale okolnosti pucanja.