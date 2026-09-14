Detalji drona u Njemačkoj: Ruski špijun eksploziv nosio u konzervi za hranu. Bio je u Srbiji

Njemačke sigurnosne vlasti s visokim stupnjem vjerojatnosti identificirale su bjeloruskog državljanina i ruskog državljanina povezanog s ruskim vojnim obavještajnim službama kao glavne osumnjičenike za napad dronom na zračnu luku Leipzig-Halle u kolovozu, navode dvojica visokih njemačkih sigurnosnih dužnosnika i povjerljivi dokumenti do kojih je došao Welt, piše Politico.

Njemačke sigurnosne vlasti smatraju da je ruski osumnjičenik povezan s GRU-om, ruskom vojnom obavještajnom službom, te da je bio odgovoran za planiranje i logistiku napada, navode klasificirani dokumenti koje je pregledao WELT i jedan od visokih sigurnosnih dužnosnika.

Foto: Axel Schmidt

Ruski osumnjičenik ušao je u Njemačku preko Turske, preko zračne luke Berlin-Brandenburg. Kasnije je iz te zračne luke otputovao u Srbiju, a sada se ponovno nalazi u Rusiji. Istražitelji su već u trenutku njegova ulaska u Njemačku znali da je povezan s GRU-om. Unatoč tome, nakon dolaska nije stavljen pod nadzor, rekao je visoki njemački sigurnosni dužnosnik, jer su službe imale ograničene resurse i nisu očekivale da planira neposredan napad.

Bjeloruski osumnjičenik ušao je 28. srpnja preko Latvije u schengenski prostor tjedan dana prije incidenta. Vlasti vjeruju da je on bio „potrošni agent”, kriminalac angažiran za izvršavanje sabotažnih aktivnosti.

Prema riječima visokog dužnosnika njemačke savezne sigurnosne službe, ruski državljanin navodno je organizirao eksploziv i davao upute bjeloruskom osumnjičeniku.

Foto: Axel Schmidt

Prema riječima visokog njemačkog sigurnosnog dužnosnika, za sva tri drona trebalo je biti upotrijebljeno oko 1,8 kilograma eksploziva Semtex, približno 600 grama po dronu. Zrakoplov Antonov, koji je bio meta napada, bio je napunjen s oko 25.000 litara avionskog goriva.

Dvojica visokih sigurnosnih dužnosnika, obojica izravno uključena u istragu, rekla su da bi, da je eksplozivna naprava detonirala, izazvala snažnu eksploziju i uništila dijelove zračne luke. Dosad neobjavljene snimke nadzornih kamera koje je pribavio Welt prikazuju dron kako leži neposredno uz zrakoplov Antonov. Prema navodima vlasti, eksploziv je bio skriven u limenci za hranu. Do eksplozije nije došlo jer se detonator odvojio.

Dan nakon pokušaja napada policijski službenici pronašli su u stablu u blizini zračne luke antensku konstrukciju pričvršćenu ljepljivom trakom. Prema povjerljivim dokumentima, vjeruje se da je služila za upravljanje dronovima. Forenzičari su na konstrukciji pronašli ostatke rukavice s tragovima DNK koji su prethodno evidentirani u Finskoj i Litvi. Bjeloruski osumnjičenik ima kriminalni dosje u tim zemljama, navodi jedan od visokih sigurnosnih dužnosnika. U Finskoj je, primjerice, bio optužen za krađu, među ostalim kaznenim djelima.

Poljske vlasti također vjeruju da je osumnjičenik bio povezan s požarom u trgovini opremom za uređenje doma u gradu Łódźu tijekom ljeta 2024., rekao je visoki sigurnosni dužnosnik. (Javno tužiteljstvo u Łódźu također je taj incident okvalificiralo kao sabotažu.) Njemački istražitelji smatraju da činjenica da je bio uključen i u napad u Leipzigu predstavlja dodatni dokaz ruske umiješanosti.

Prema riječima visokog njemačkog sigurnosnog dužnosnika, eksploziv korišten u Leipzigu dopremljen je u Njemačku preko Bugarske i Srbije. Istražitelji vjeruju da je prevezen u skrivenim pretincima kamiona, a zatim pohranjen u podzemnim skrovištima. Nakon analize podataka iz unajmljenog automobila kojim su se koristili osumnjičenici, policija je u blizini zračne luke Leipzig pronašla nekoliko mogućih skrovišta.

Povjerljivi policijski dokumenti također navode betonsku ploču s dvije ručke koja je pronađena u blizini pješačkog mosta južno od zračne luke, u gradu Schkeuditzu. Vlasti vjeruju da je omogućavala pristup skrivenom skladištu. Ubrzo nakon toga policija je pronašla još jedno moguće skrovište sjeverno od mosta; oba su skladišta bila prazna. Istražitelji su pronašli skrovište i u gradu Merseburgu, koji je dio područja Halle-Leipzig. Prema policijskim dokumentima, ruski osumnjičenik ondje je možda privremeno pohranio eksploziv.

Pregled drona koji je sletio na pistu zračne luke pokazao je da je riječ o improviziranoj napravi izrađenoj od lako dostupnih dijelova, od kojih su neki proizvedeni 3D pisačem. Četiri motora bila su kineske marke koja se također prodaje u ruskim internetskim trgovinama specijaliziranima za „borbene tehnologije“.

Limena konzerva s eksplozivom Semtex bila je pričvršćena na dron s pomoću nosača, navodi se u klasificiranim policijskim dokumentima.