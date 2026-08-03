Detalji eksplozije kod Bosiljeva: Mladića helikopterom prevezli u Zagreb. Susjedi: 'Kao potres!'

U snažnoj eksploziji u obiteljskoj kući ozlijeđene su tri osobe, otac i dvojica sinova, a jedan od njih, kako neslužbeno doznaje Radio Mrežnica, mlađi sin, helikopterom je zbog težine ozljeda prebačen u zagrebačku Dubravu.

Foto: Radio Mrežnica

Stravična tragedija dogodila se u mjestu Vodena Draga u ponedjeljak oko 18 sati. U obiteljskoj kući, u prizemnom dijelu eksplodirala je zasad nepoznata naprava i izbila dva suprotna zida kuće. Eksplozija raznijela gotovo cijelu kuću i uokolo razbacala zidove, dijelove namještaja, a pukla su čak i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima.

Foto: Radio Mrežnica

Neslužbeno, doznaje Radio Mrežnica, nepoznatu eksplozivnu napravu aktivirao je 20-godišnjak koji je i najteže ozljeđen. U trenutku eksplozije u kući su bili otac i dvojica sinova, obojica u ranim dvadesetim godinama.

Foto: Radio Mrežnica

Što se točno dogodilo nije poznato, a susjedi koji su čuli eksploziju opisali su je kao stravičnu, od koje se sve zatreslo, kao da je potres. Iznimno brzo na mjesto nesreće došla je ekipa Hitne pomoći, a vrlo brzo na visoravan iznad kuće spustio se i helikopter. Njime je 20-godišnjak odvezen u bolnicu u Zagreb, a ozljede se opisuju kao teške.

Foto: Radio Mrežnica

Otac i drugi sin prevezeni su u karlovačku bolnicu. Težina ozljeda još nije službeno poznata. Policijske ekipe obavljaju očevid, a što je točno eksplodiralo ne može se još ustanoviti. Spominju se ručna bomba ili neka vrsta eksploziva, no sve će biti poznato nakon što bude obavljen očevid.