Napad na američku bazu trebao je biti osveta za Iran? Trump: Dugo smo ih pratili i uhvatili

Britanska policija u nedjelju je blizu američke zračne baze uhitila petoricu muškaraca zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivnim napravama i terorizmom, nakon dojave da se tri kombija kreću prema vojnom aerodromu koji je korišten za napade na Iran.

Istražitelji za borbu protiv terorizma rekli su da je policija u ranim jutarnjim satima u nedjelju primila dojavu o tri sumnjiva vozila koja su se, čini se, kretala prema RAF Fairfordu na zapadu Engleske. Petoricu muškaraca uhitili su naoružani policajci, a potom su zadržani zbog sumnje na pripremanje terorističkog čina. Policija je priopćila da vjeruje da je incident sada pod nadzorom.

UPDATE: 5 men have now been arrested on suspicion of a car bomb plot against RAF Fairford, found with 3 vans suspected to have been used as car bombs.



The men were pictured shirtless in handcuffs, a detail suggesting officers may also have suspected suicide vests. Counter… pic.twitter.com/1mehwNsx6w — British Intel (@TheBritishIntel) September 27, 2026

Zbog opasnosti od moguće eksplozije, policija je uspostavila sigurnosni kordon u radijusu od 400 metara oko sumnjivih vozila. Na teren je hitno upućena vojna jedinica za uklanjanje eksplozivnih sredstava koja je osigurala područje. Kao mjeru opreza, vlasti su evakuirale 85 kućanstava u obližnjem selu Whelford, a mještani su privremeno smješteni u lokalne dvorane dok se situacija nije smirila. Uhićeni muškarci trenutno se nalaze u pritvoru, a osim optužbi za terorizam, sumnjiči ih se i za kaznena djela povezana sa zakonom o eksplozivnim tvarima. Istragu vodi specijalizirani protuteroristički odjel britanske policije koji trenutno pokušava utvrditi točne motive i eventualnu povezanost osumnjičenih sa stranim državama.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump osvrnuo se na uhićenja i istaknuo važnost bliske suradnje dviju zemalja. Prema njegovim riječima, američke sigurnosne agencije već su duže vrijeme pratile aktivnosti ovih pojedinaca i dijelile ključne informacije s britanskim kolegama.

​- Rad s Britanijom bio je nevjerojatan posao. Imali smo ih pod istragom. Htjeli su napraviti veliku štetu našoj utvrdi, a suradnja s Britancima ispala je odlično - rekao je Trump novinarima u nedjelju.

​- Dugo smo ih držali pod nadzorom i napokon smo ih uhvatili - dodao je američki predsjednik.

Britanski premijer Andy Burnham obratio se javnosti putem društvenih mreža te pozvao građane na smirenost dok nadležne institucije ne utvrde sve činjenice o ovom događaju.

"Sigurnost javnosti naš je prvi prioritet i želim da ljudi znaju da ćemo uvijek poduzeti svaki potreban korak kako bismo zaštitili naše zajednice i očuvali našu zemlju sigurnom. Istraga je u tijeku i apeliram na ljude da ne nagađaju dok vlasti ne utvrde sve činjenice", objavio je Burnham na platformi X.

Britanija je u srpnju objavila da su njezine oružane snage spremne zaštititi zemlju od napada nakon što je iranska Revolucionarna garda upozorila London da ne dopusti američkim bombarderima polijetanje iz Fairforda, poručivši da bi svaka baza korištena za pokretanje napada bila legitimna meta.