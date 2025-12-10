Detalji ispitivanja monstruma iz Rijeke: Konzumirao je veću količinu droge prije ubojstva?

Fran Brnelić (24) osumnjičen je za ubojstvo Romine Vlašimky (23) u zločinu koji je protekle subote šokirao Rijeku. Nekoliko dana je bio na odjelu psihijatrije, a u utorak je predan pritvorskom nadzorniku. Jučer mu je određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog straha od utjecaja na svjedoke i mogućeg ponavljanja kaznenog djela.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, a zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela teško ubojstvo ženske osobe, 24-godišnji osumnjičenik je uz kaznenu prijavu mjerodavnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku - potvrdila je PU primorsko goranska.

Portal Burin saznao je iz izvora bliskih istrazi detalje Franovog ispitivanja u tužiteljstvu. On je navodno izjavio da je u noći koja je prethodila ubojstvu konzumirao veće količine droge.

Uz to, rekao je i da mu je unutarnji glas govorio da ubije i sebe i da učini nešto što ne želi. Kako piše Burin, Fran je bio povučen i suzdržan mladić, introvertan, ali je navodno pod utjecajem narkotika bio agresivniji.

Rijeka: Privođenje Frana Brnelića, osumnjičenog za ubojstvo svoje djevojke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Obdukcija na tijelu nesretnice pokazala je da su uzrok smrti mnogobrojni ubodi i ubodno rezne rane (njih ukupno 26) po gornjem dijelu tijela. Fatalnim se pokazao ubod nožem u srce i veliku venu na vratu. Također, obdukcija je pokazala vidljive obrambene ozljede na rukama žrtve. Nesretna djevojka imala je tek još dovoljno snage da se teško ozlijeđena izvuče iz stana i spusti s četvrtog na treći kat gdje je pala i ostala ležati na stepenicama, dok se ubojica zaključao u stan iznad.

No, unatoč izuzetnom naporu medicinske ekipe Hitne pomoći da se djevojku, koja je kratko davala znakove života, reanimira, težina ozljeda bila je nespojiva sa životom i nažalost nije bilo spasa. Ne bi je spasio ni najveći kirurški zahvat, kažu upućeni u slučaj. Motiv zločina za sada je nepoznat.