Obavijesti

News

Komentari 7
FRAN BRNELIĆ

Detalji ispitivanja monstruma iz Rijeke: Konzumirao je veću količinu droge prije ubojstva?

Piše Meri Tomljanović, Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Detalji ispitivanja monstruma iz Rijeke: Konzumirao je veću količinu droge prije ubojstva?
Rijeka: Privođenje Frana Brnelića, osumnjičenog za ubojstvo svoje djevojke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Obdukcija na tijelu nesretnice pokazala je da su uzrok smrti mnogobrojni ubodi i ubodno rezne rane (njih ukupno 26) po gornjem dijelu tijela. Fatalnim se pokazao ubod nožem u srce i veliku venu na vratu

Fran Brnelić (24) osumnjičen je za ubojstvo Romine Vlašimky (23) u zločinu koji je protekle subote šokirao Rijeku. Nekoliko dana je bio na odjelu psihijatrije, a u utorak je predan pritvorskom nadzorniku. Jučer mu je određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog straha od utjecaja na svjedoke i mogućeg ponavljanja kaznenog djela.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, a zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela teško ubojstvo ženske osobe, 24-godišnji osumnjičenik je uz kaznenu prijavu mjerodavnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku - potvrdila je PU primorsko goranska.

Portal Burin saznao je iz izvora bliskih istrazi detalje Franovog ispitivanja u tužiteljstvu. On je navodno izjavio da je u noći koja je prethodila ubojstvu konzumirao veće količine droge. 

FEMICIDI U HRVATSKOJ DORH ispitao osumnjičene za ubojstva u Rijeci i Međimurju
DORH ispitao osumnjičene za ubojstva u Rijeci i Međimurju

Uz to, rekao je i da mu je unutarnji glas govorio da ubije i sebe i da učini nešto što ne želi.  Kako piše Burin, Fran je bio povučen i suzdržan mladić, introvertan, ali je navodno pod utjecajem narkotika bio agresivniji. 

Rijeka: Privođenje Frana Brnelića, osumnjičenog za ubojstvo svoje djevojke
Rijeka: Privođenje Frana Brnelića, osumnjičenog za ubojstvo svoje djevojke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Obdukcija na tijelu nesretnice pokazala je da su uzrok smrti mnogobrojni ubodi i ubodno rezne rane (njih ukupno 26) po gornjem dijelu tijela. Fatalnim se pokazao ubod nožem u srce i veliku venu na vratu. Također, obdukcija je pokazala vidljive obrambene ozljede na rukama žrtve. Nesretna djevojka imala je tek još dovoljno snage da se teško ozlijeđena izvuče iz stana i spusti s četvrtog na treći kat gdje je pala i ostala ležati na stepenicama, dok se ubojica zaključao u stan iznad.

FRAN BRNELIĆ Osumnjičeni za ubojstvo žene u Rijeci ide u istražni zatvor
Osumnjičeni za ubojstvo žene u Rijeci ide u istražni zatvor

No, unatoč izuzetnom naporu medicinske ekipe Hitne pomoći da se djevojku, koja je kratko davala znakove života, reanimira, težina ozljeda bila je nespojiva sa životom i nažalost nije bilo spasa. Ne bi je spasio ni najveći kirurški zahvat, kažu upućeni u slučaj. Motiv zločina za sada je nepoznat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće
FOTO

Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće

Prvi otvoreni sukob u Domovinskom ratu bio je 1. ožujka 1991. u Pakracu, nastavno na 21. veljače kad je Sabor donio Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka RH. Donosimo vam rijetko viđene fotografije iz 1991. koje su snimili fotoreporteri Associated Pressa
Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu
SRAMOTNO

Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu

Ne može, kazao je Penava, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride
FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'
DEKAPITIRANI MARŠAL

FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'

Pod njegovom vlašću u Jugoslaviji je, prema službenim podacima, brutalno ubijeno stotine tisuća ljudi, više od pola milijuna zatvoreno je u koncentracijskim i radnim logorima te zatvorima, a više od milijun ljudi protjerano je iz domovine ili prisiljeno napustiti je zbog političkog terora ili siromaštva, napisao je Miro Pečnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025