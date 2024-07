Detalji jeze kod Otočca: Kombiju pukla guma, zabio se u auto, devetero ljudi je ozlijeđeno...

Policija se oglasila povodom jučerašnje velike nesreće na A1. Podsjetimo, autocesta je bila zakrčena zbog nesreće u kojoj su dva vozila završila na krovu. Teško je ozlijeđeno četvero ljudi, a lakše petero.

Policijsko priopćenje prenosimo u cijelosti:

Jučer u 18,05 sati na autocesti A-1, na području Otočca, u smjeru Zagreba, dogodila se prometna nesreća s više ozlijeđenih osoba.

Prometna nesreća se dogodila kada je 51-godišnjak iz Zagreba upravljao osobnim automobilom zagrebačke registracijske oznake, u smjeru sjevera, lijevom prometnom trakom gdje je došlo do puknuća pneumatika, uslijed čega je vozač izgubio nadzor nad upravljačem te prešao u desnu prometnu traku i udario u osobni automobil dubrovačke registracijske oznake kojim je upravljao 64-godišnji vozač iz Lopuda, nakon čega su automobili sletjeli izvan kolnika, udarili u kamenu stijenu, prevrnuli se i ponovno zaustavili na kolniku. U prometnoj nesreći teško su ozlijeđene četiri osobe i to 51-godišnji vozač osobnog automobila zagrebačke registracijske oznake i putnici 51-godišnjakinja i maloljetnik, kao i 55-godišnja putnica u osobnom automobilu dubrovačke registracijske oznake, dok su lakše ozlijeđeni putnici iz osobnog automobila zagrebačke registracijske oznake i to 67-godišnjak, 20-godišnjak, maloljetnik i dijete, kao i 64-godišnji vozač osobnog automobila dubrovačke registracijske oznake.

U prometnoj nesreći na A1 kod Otočca kombi i osobno vozilo završili na krovu | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

