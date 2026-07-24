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UKLONILI GA IZ MORA

Detalji jezive nesreće u Puli: Komunalni kamion s tri radnika pao u more, dvoje ozlijeđenih

Piše Iva Tomas,
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Detalji jezive nesreće u Puli: Komunalni kamion s tri radnika pao u more, dvoje ozlijeđenih
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Pula: Na Zlatnim stijenama uklonjen kamion za smeće koji je otklizao u more | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Dvojica putnika su skočila sa stražnjeg dijela kamiona te je došlo do destabilizacije i prevrtanja kamiona na bočnu stranu na stijene i djelomično u more

Dvije su osobe ozlijeđene prilikom pada kamiona za komunalne djelatnosti u more u Puli u četvrtak oko 11.10 sati. Sve se odvilo na Zlatnim stijenama, a kamion je vozio 36-godišnjak, dok su sa stražnje strane bili 39-godišnjak i 37-godišnjak, koji su obavljali poslove utovara tereta otpada, piše PU istarska.

Pula: Na Zlatnim stijenama uklonjen kamion za smeće koji je otklizao u more
Pula: Na Zlatnim stijenama uklonjen kamion za smeće koji je otklizao u more | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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 - Dolaskom na dio staze na nizbrdici, vozač je iza zasad neutvrđenog razloga u kočenju skrenuo u desno van staze te je udario u motocikl, pulske registracijske oznake, u vlasništvu 58-godišnjaka. Dvojica putnika su skočila sa stražnjeg dijela kamiona te je došlo do destabilizacije i prevrtanja kamiona na bočnu stranu na stijene i djelomično u more. Na obali su se nalazili kupači, a jedan od njih, 40-godišnjak, odskočio je u stranu i pao. Pritom je zadobio lakše tjelesne ozljede, kao i vozač kamiona koji je uspio izaći prije nastajanja težih posljedica - piše policija u priopćenju.

Pula: Na Zlatnim stijenama uklonjen kamion za smeće koji je otklizao u more
Pula: Na Zlatnim stijenama uklonjen kamion za smeće koji je otklizao u more | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
STRAVA FOTO Kamion u Puli upao u more. Radnik ozlijeđen
FOTO Kamion u Puli upao u more. Radnik ozlijeđen

Kamion su privremeno oduzeli, a iz mora su ga uklonili uz pomoć dizalice. Nad njim će se provesti vještačenje tehničke ispravnosti. Na mjesto događaja izašli su djelatnici Lučke kapetanije Pula, kao i pulski vatrogasci koji su postavili plutajuće brane kako bi se spriječilo istjecanje goriva u more. Policija je o događaju obavijestila i inspektorat zaštite na radu te nadležno državno odvjetništvo, s kojim nastavlja utvrđivati okolnosti događaja.
 

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