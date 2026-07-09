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NAPAO DJEVOJČICE

DETALJI KRVAVOG PLANA Hrvat (16) u Njemačkoj upao u školu: 'Pištolj zakazao pa uzeo nož'

Piše 24sata,
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DETALJI KRVAVOG PLANA Hrvat (16) u Njemačkoj upao u školu: 'Pištolj zakazao pa uzeo nož'
Foto: Jonas Walzberg/REUTERS
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Osumnjičeni je nakon napada uhićen. Kako je rekao bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann, riječ je o šesnaestogodišnjem Hrvatu koji živi s roditeljima

Krvavi napad u srijedu je potresao Gimnaziju Weflen u Schongauu, u Gornjoj Bavarskoj, nakon što je bivši učenik ušao u školu naoružan pištoljem i nožem. U prostoru škole teško su ozlijeđene dvije 13-godišnje učenice, no prema dostupnim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Osumnjičeni je nakon napada uhićen. Kako je rekao bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann, riječ je o šesnaestogodišnjem Hrvatu koji živi s roditeljima, piše Deutsche Welle.

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Dio učenika iz neposredne je blizine svjedočio trenutku kada je bivši učenik gimnazije ušao u školu, ispalio hitac iz pištolja, a zatim, nakon što je oružje zakazalo, nožem napao dvije 13-godišnjakinje.

Djevojčice su zadobile teške ozljede, a jedna od njih morala je helikopterom hitne pomoći biti prevezena u bolnicu. U međuvremenu je potvrđeno da su obje izvan životne opasnosti.

Bavarski ministar Herrmann izjavio je za javni servis BR: "Zaprepašten sam ovim strašnim krvavim napadom."

Dodao je da mu je laknulo što, prema dosadašnjim saznanjima, nitko nije poginuo. Herrmann je odbacio glasine da su u napadu možda sudjelovala dvojica počinitelja. "Polazimo od toga da je djelovao jedan napadač koji je kod sebe imao nož i vatreno oružje", rekao je Herrmann.

Prema Herrmannovim riječima, koje prenosi novinska agencija dpa, uhićeni osumnjičenik ranije je bio na psihijatrijskom liječenju. Zasad nije poznato postoji li ikakva povezanost između napadača i dviju teško ozlijeđenih djevojaka. Herrmann je rekao da za to trenutačno nema nikakvih naznaka.

Bavarski premijer Markus Söder (CSU) poručio je: "U ovim teškim trenucima svi smo zajedno. Školska zajednica i obitelji sada trebaju vrijeme, snagu i potporu kako bi se nosili s onim što se dogodilo."

Söder je zahvalio "svima koji sada pomažu i pružaju potporu jedni drugima". "Takvo zajedništvo u kriznim situacijama obilježje je naše zemlje", dodao je.

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