Detalji likvidacije u Dubravi: Dok su im žena i cura bile na kavi, Antonijo je nazvao Ivana

Prije više od dva tjedna, na Aveniji Gojka Šuška u zagrebačkoj Dubravi usred bijela dana izrešetan je s najmanje sedam metaka Ivan Kovačić (33). Nakon tri dana, uhićen je njegov kum, Antonio Antić (38) i to u vikendici na području Kašine u koju je provalio i tamo se skrivao. Kako smo već pisali, prema neslužbenim informacijama motiv je osobne prirode, odnosno Antić je navodno postao paranoičan zbog opijata i vjerovao da ga nova djevojka vara s Kovačićem. Do sad nije bilo poznato jesu li se kumovi ranije dogovorili naći na mjestu gdje je Kovačić ubijen ili ga je Antonio pratio. Dva izvora za 24sata tvrde da je u pitanju prvi scenarij.

Foto: PIXSELL/

Kako neslužbeno doznajemo, Kovačićeva supruga i Antićeva djevojka su bile skupa na kavi, kad je Antonio nazvao Kovačića i rekao da se hitno moraju naći prekoputa Crkve Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije na Aveniji Gojka Šuška. Kovačić, ne sumnjajući da će se išta loše dogoditi jer su prijatelji, kreće iz kafića kojeg je nedavno prodao, koji se nalazi u Novačkoj ulici, sjeverno od mjesta ubojstva.

Od tamo do mjesta na kojem je parkirao netom prije nego je ubijen mu trebaju četiri minute. Došao je i parkirao svoj automobil oko 17 sati i 17 minuta. Izašao je iz auta, i krenuo hodati šetnicom. U 17 sati i 19 minuta došao je Antić u svom automobilu, izašao i kako se čuje na snimci nadzorne kamere jedne od kuća koju smo imali prilike vidjeti, ispucao 16 metaka u svog kuma. Kako smo već pisali, pogodilo ga je najmanje sedam. Pao je i na mjestu preminuo. Antić je potom brzo ušao u svoj automobil i odvezao se u smjeru Maksimira.

Blaguša: Vikendica gdje je navodno uhićen i gdje se skrivao osumnjičeni za ubojstvo u Sesvetama | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Prema snimci kamere, od prvog do zadnjeg pucnja prošlo je devet sekundi. Ljudi koji su se zatekli na Aveniji desetak minuta nakon ubojstva kažu da su prvo mislili da je Kovačić sam kolabirao jer nisu čuli pucnjeve, što zbog slušalica, što jer su bili udaljeni i među prometom dok je počinitelj pucao. No svi su, kažu, vidjeli korpulentnijeg muškarca kako leži na podu. Očevid je trajao do jedan u noći, sve je bilo ograđeno trakama.

Foto: Tara Sablić/24sata

- Prvi pucanj je onaj koji je naciljan, zatim ide trzaj ruke kao posljedica tog prvog pucnja i onda se ruke moraju brzo vratiti i ispucati još jedan.Ta dva su obično najpreciznija, što odgovara tome da se na snimci čuju prvo dva pucnja pa kratka pauza i onda jedan za drugim. Ovi koji idu jedan za drugim, ti obično nisu precizni pa je vjerojatno da su meci frcali okolo. Prva dva su bila svakako opreznija da se ta namjera ubojstva ostvari, a ostali koji su išli brzo jedan za drugim su ispucani ili iz namjere da se ubojica osigura da ga je ubio ili iz nekakve mržnje, osvete, neka emocija je uključena - rekao je za 24sata jedan stručnjak za oružje.

Spirala nasilja

Prema trenutno dostupnim informacijama, policija je pretražila vikendicu u kojoj se Antić skrivao kao i dvorište i šumu oko nje, no nisu našli oružje kojim je ubojstvo počinjeno. Antić je od 10. srpnja u istražnom zatvoru u Remetincu, a u Dubravi, kako nam kažu ljudi s kojima smo pričali u kvartu, postoji strah od eventualne odmazde.

Njihovi poznanici i prijatelji tvrde da je ubojica bio patološki ljubomoran i da je zadnje dvije godine imao ispade prema ubijenom Ivanu Kovačiću

- Znao bi se napiti i nadrogirati te onda zvati Ivana i derati se na njega da mu spava s djevojkom. Ima ružnu narav, a u zadnjih nekoliko godina je potpuno zastranio - rekao je za 24sata jedan njihov zajednički prijatelj svega dan nakon ubojstva.

Antonio Antić, za kojeg policija i DORH vjeruju da je ubojica Ivana Kovačića, poznat je policiji od prije. U prosincu 2023., prijavljen je za pokušaj ubojstva i nasilje u obitelji. Naime, nakon verbalnog okršaja s bivšom suprugom, ona je pokušala pobjeći, a on je izašao na cestu za njom i prema bivšoj supruzi ispalio nekoliko hitaca. Nasreću, nije je pogodio, nego su meci završili u VW Passatu, pločici na donjem dijelu fasade i okviru vrata. Uhićen je i pritvoren zbog pokušaja ubojstva i nasilja u obitelji, no nije poznato je li za to optužen ni kako se uopće našao 'vani'.

Zagreb: Dovođenje osumljičenika za ubojstvo u Dubravi | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

I Kovačić je znanac policije. Bio je optužen 2020. godine da je s prijateljem N. K. nabavljao veće količine marihuane koje bi prevozili u preinačenom unajmljenom automobilu ili motociklu, a potom je prepakiravali i preprodavali. Policajci su dobili dojavu da u jednoj kući u Mikulićima pretovaruju goleme količine konoplje, a kad su došli do kuće, kroz otvorena vrata i garažu su vidjeli cijelu “operaciju”. Kako piše Jutarnji list, Ivan K. je 2018. sudjelovao u jednom oružanom sukobu nakon što je njemu i “poslovnom” prijatelju ukradeno nekoliko desetaka kilograma marihuane s lokacije na kojoj su je navodno sakrili.

Zagreb: Dovođenje osumljičenika za ubojstvo u Dubravi | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Generacijsko prokletstvo

Iza Kovačića su ostali supruga i troje djece. Kako doznajemo, i njegov otac, Damir Kovačić zvani Šerif, ubijen je. I to 1993., na kućnom pragu. Šerif je tad imao 30 godina. Ubojica za to ubojstvo iz veljače 1993. godine nikad nije pronađen, iako je bilo sumnjivaca, a cijela stvar se povezivala s mafijaškim obračunima koji su u to vrijeme ispunili Zagreb. Točnije, to ubojstvo se smatra prvim od 19, koliko ih je bilo u sljedećih 15 godina u Zagrebu. Sva su povezana s ratom suprotstavljenih klanova, a za Šerifa se vjerovalo da je ispalio osam metaka u Vjeku Sliška. Bio je to prvi od četiri pokušaja ubojstva Sliška. Sve je počelo razmiricom jer ga je Šerif kao redar izbacio iz diskoteke Sokol. Sliško se vratio s ekipom držeći u ruci pumpericu. Šerif ga je zgrabio i iz blizine mu iz pištolja pucao u tijelo tako da Slišku nije pomogla ni pancirka koju je nosio. No preživio je, iako je Šerif u njega ispalio najmanje osam metaka. Bio je pogođen u srce, pluća i bedrenu kost te 15 dana proveo u komi u Traumatološkoj bolnici. Kad je u pitanju Antonio Antić, članovi njegove obitelji su u crnoj kronici bili zbog optužbi za iznudu i premlaćivanje, raznih tjeralica, ali i kao mete postavljenih eksplozivnih naprava.