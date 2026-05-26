Detalji nesreće u Obrovcu: Dvije sestre teško ozlijeđene nakon izlijetanja minibusa s ceste

Četvero učenika je ozlijeđeno u slijetanju školskog minibusa na području Bilišana u utorak. Dvije sestre teže su ozlijeđene, dok su druge dvije sestre lakše. Kako piše Zadarski list, minibus je pao s ceste niz nekoliko metara visoku padinu i izvrnuo se na bok.

- Oko 11 sati su u bolnicu dovezene četiri maloljetne djevojčice, dva para sestara. Sve četiri su izvan životne opasnosti. Djevojčica u dobi od devet godina ima teške tjelesne ozljede i operirana je. I njezina sestra u dobi od sedam godina ima teške ozljede koje zasad ne zahtijevaju kirurški tretman. Primljena je na odjel gdje će biti opservirana, pa će se vidjeti ima li indikacija za moguću operaciju - rekao je dr. Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar za kvalitetu.

- Dvije starije sestre, 14-godišnjakinja i 12-godišnjakinja imaju nagnječenja po tijelu, nismo utvrdili kako se radi o teškim tjelesnim ozljedama, ali će, s obzirom na okolnosti stradavanja, biti zadržane na promatranju. Našoj bolnici je najavljeno kako će vozilima Hitne medicinske pomoći biti dovezen još jedan ozlijeđeni učenik i vozač minibusa, ali oni još nisu zaprimljeni, - dodao je.

Zadarska policija dojavu o nesreći dobila je u 7:58 sati, a ubrzo su sve žurne službe stigle na mjesto nesreće.

- U minibusu je bilo ukupno 12 učenika koji svakodnevno prevozi učenike Osnovne i Srednje škole Obrovac iz Muškovaca u naš grad, 11 osnovaca i jedan srednjoškolac - rekao je ravnatelj OŠ Obrovac Željko Modrić.

– Kada smo došli na mjesto događaja vidjeli smo kako minibus leži na boku ispod male padine. Iz toga se može pretpostaviti kako je vozač mini busa prilikom skretanja s ceste, na mjestu gdje se nalazi mala padina visine nekoliko metara, izgubio kontrolu nad vozilom koje se nagnulo toliko da nije kotačima više držalo kolnik, već je kliznuo niz padinu dok se nije zaustavio - otkrio je.