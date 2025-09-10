Detalji nove akcije USKOK-a: Evo tko je prijavio nepravilnosti

Kako neslužbeno doznaju 24sata najnovija akcija Uskoka krenula je nakon što je Uprava Hrvatskih šuma prijavila Uskoku nepravilnosti još prije nekoliko mjeseci.

- Uprava Hrvatskih šuma podnijela prijavu vezano za određene radnje koje se događaju na nižim razinama, a prelaze ovlasti Uprave, i potencijalno mogu biti koruptivno kaznena djela - izjavio je tada predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić.

Izvor blizak istrazi potvrdio nam je kako je uhićen veći broj djelatnika Hrvatskih šuma i ljudi iz drvne industrije. Istragom, doznajemo, nije obuhvaćen nitko iz Uprave tvrtke, ali istražitelji su pokucali na vrata nekim šefovima podružnica.

Podsjetimo, Uskok je objavio kako su uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.

- Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske te Virovitičko-podravske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela - rekli su iz USKOK-a.