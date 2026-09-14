Detalji novog Zakona o otpadu: Sanaciju otpada će plaćati krivci

Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o gospodarenju otpadom kojima želi zatvoriti prostor za nezakonito odlaganje, osigurati sljedivost pošiljki i spriječiti da trošak sanacije plate građani. Novi sustav donosi neprekidni videonadzor, GPS praćenje vozila, češće kontrole, stroža financijska jamstva i javni popis osoba kojima je zabranjeno gospodariti otpadom.

Premijer Andrej Plenković rekao je da su zakon pripremali prije nego što je slučaj nezakonito odloženog otpada na prostoru nekadašnjeg PPK Velebit u Gospiću dospio u središte javnosti. Prijedlog je prošao dva javna savjetovanja, 2025. i 2026., a cilj mu je utvrditi odgovornost u svakoj fazi, od nastanka i prijevoza do obrade i zbrinjavanja otpada.

Jedna od ključnih novosti je obvezan neprekinuti videonadzor ulaza na lokacije gospodarenja otpadom. Snimke će se čuvati 30 dana kako bi bile dostupne inspekciji i istražnim tijelima. Vozila za prijevoz otpada morat će imati GPS, a podaci o njihovu kretanju čuvat će se najmanje dvije godine. Tako bi se za svaku pošiljku mogao rekonstruirati put od polazišta do odredišta.

Uvodi se i javno dostupan popis osoba kojima je zabranjeno gospodariti otpadom. Obuhvatit će odgovorne i upravljački povezane osobe da se djelatnost nakon utvrđenih nepravilnosti ne bi jednostavno nastavila preko novog društva.

Lokacije neopasnog otpada kontrolirat će se najmanje jedanput, a lokacije opasnog otpada najmanje dva puta godišnje. Provjeravat će se vrste i količine otpada, način skladištenja i obrade, evidencije, poštovanje dozvola i financijska jamstva. Nadležna tijela moći će privremeno zadržati sumnjive pošiljke, vozila i opremu.

Zakon dodatno učvršćuje načelo "onečišćivač plaća". Tvrtke će morati osigurati jamstva za uklanjanje otpada i sanaciju štete, a predviđa se i založno pravo na imovini onečišćivača do visine troška sanacije. Time bi se trebalo spriječiti da privatna zarada ostane vlasnicima, a račun bude prebačen državi, gradovima ili općinama.

Veću ulogu dobivaju i lokalne vlasti. Prije izdavanja županijske dozvole tražit će se obrazloženo mišljenje načelnika ili gradonačelnika, utemeljeno na prostornom planu i namjeni građevine. Gradovi i općine morat će najmanje jedanput godišnje organizirati uklanjanje nezakonito odbačenog otpada.

Širi se i elektronički sustav e-ONTO, koji će povezivati podatke o dozvolama, pošiljkama, prijevozu, lokacijama i nadzoru. Za određene prekogranične pošiljke podaci će se prijavljivati dva dana prije polaska. Ministarstvo će moći zabraniti njihovo preuzimanje ili isporuku do godinu dana ako utvrdi značajan rizik za okoliš.

Istodobno sa zakonskim izmjenama, Vlada osniva Znanstveni savjet za stručnu potporu sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Vodit će ga rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a zamjenik će mu biti ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. U radu Savjeta sudjelovat će stručnjaci iz kemijskog inženjerstva, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla i javnog zdravstva. Njihova je zadaća utvrditi činjenice, procijeniti rizike i javnosti pružiti potpune informacije o stanju u Gospiću.

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poručila je da je težište reforme na prevenciji, punoj sljedivosti i stvarnoj financijskoj odgovornosti.