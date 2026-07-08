Obavijesti

News

Komentari 1
UHIĆEN DANIJEL TRNINIĆ

DETALJI OBRAČUNA U ČAKOVCU Napadaču (42) pronašli drogu, dvojica mladića još su u bolnici

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
DETALJI OBRAČUNA U ČAKOVCU Napadaču (42) pronašli drogu, dvojica mladića još su u bolnici
12
Varaždin: Privođenje Danijela Trninića | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U pucnjavi je 22-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede, dok je 28-godišnjak lakše ozlijeđen. DORH navodi da osumnjičeni nije uspio dovršiti kazneno djelo zahvaljujući pravodobno pruženoj liječničkoj pomoći

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu ispitalo je 42-godišnjeg hrvatskog državljanina Danijela Trninića zbog sumnje da je na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pokušao ubiti dvojicu muškaraca. Tereti ga se za dva kaznena djela pokušaja ubojstva, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Varaždin: Privođenje Danijela Trninića Varaždin: Privođenje Danijela Trninića Varaždin: Privođenje Danijela Trninića
12
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prema priopćenju DORH-a, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 4. srpnja oko 4 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu, s namjerom da usmrti dvojicu muškaraca, iz pištolja ispalio više hitaca u 22-godišnjaka i 28-godišnjaka.

EVO KAKO JE IZGLEDALO PRIVOĐENJE FOTO Napadač iz Čakovca ide na mjesec dana u istražni zatvor!
FOTO Napadač iz Čakovca ide na mjesec dana u istražni zatvor!

U pucnjavi je 22-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede, dok je 28-godišnjak lakše ozlijeđen. DORH navodi da osumnjičeni nije uspio dovršiti kazneno djelo zahvaljujući pravodobno pruženoj liječničkoj pomoći.

Varaždin: Privođenje Danijela Trninića
Varaždin: Privođenje Danijela Trninića | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tijekom pucnjave u opasnost su, prema navodima tužiteljstva, dovedeni i 23-godišnjakinja te 26-godišnjak koji su se nalazili u neposrednoj blizini ozlijeđenih.

PREDAO SE POLICIJI Objavili detalje krvavog pohoda u Čakovcu: Ranio muškarce na parkiralištu, u stanu imao drogu
Objavili detalje krvavog pohoda u Čakovcu: Ranio muškarce na parkiralištu, u stanu imao drogu

Osim toga, Trninića se sumnjiči i za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. DORH navodi da je kod njega pronađena droga namijenjena daljnjoj prodaji, odnosno 1062,57 grama konoplje tipa droga, 5,78 grama sintetskog kanabinoida i 9,93 grama kokaina.

Varaždin: Privođenje Danijela Trninića
Varaždin: Privođenje Danijela Trninića | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na prijedlog varaždinskog Županijskog državnog odvjetništva, sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i mogućeg utjecaja na svjedoke. Županijsko državno odvjetništvo protiv njega će donijeti rješenje o provođenju istrage. Trninić je uhićen u utorak nakon višednevne potrage. Od subote je bio u bijegu. Predao se sam policiji. 

BIO JE U BIJEGU Uhićen napadač (42) iz Čakovca: Upucao dvojicu na parkiralištu, pobjegao pa se predao policiji...
Uhićen napadač (42) iz Čakovca: Upucao dvojicu na parkiralištu, pobjegao pa se predao policiji...

Kako se neslužbeno doznaje, Trninić je i ranije osuđivan. Prije šest godina uhićen je u Bosni i Hercegovini u akciji "Unikat", zajedno s još dvije osobe. Tada je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu te posjedovao ilegalno oružje, zbog čega je osuđen na pet i pol godina zatvora.

Varaždin: Privođenje Danijela Trninića
Varaždin: Privođenje Danijela Trninića | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Trećinu kazne odslužio je u Bosni i Hercegovini, nakon čega je kao hrvatski državljanin zatražio premještaj u Hrvatsku te ostatak kazne odslužio u Kaznionici u Lepoglavi.

RASPISAT ĆE TJERALICU I dalje tragaju za napadačem iz Čakovca: Ranio dva muškaraca zbog droge pa pobjegao u BiH?
I dalje tragaju za napadačem iz Čakovca: Ranio dva muškaraca zbog droge pa pobjegao u BiH?

Dvojica ranjenih muškaraca zadržana su na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec. Njihovo je stanje stabilno i izvan su životne opasnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Trump: 'Više ne želim imati s Iranom posla!'; Iranci pogodili tanker s hrvatskom posadom
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Trump: 'Više ne želim imati s Iranom posla!'; Iranci pogodili tanker s hrvatskom posadom

Američka vojska izjavila je da je operacija pokrenuta kao odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila Hormuškim tjesnacem. Prema CENTCOM-u, brodovi su plovili pod zastavama Maršalovih Otoka, Liberije i Saudijske Arabije.
Pogledajte gdje je Milanović na fotki NATO summita u Ankari
FOTO

Pogledajte gdje je Milanović na fotki NATO summita u Ankari

Erdoğan i njegova supruga su se nakon fotografiranja sa svakim izaslanstvom tradicionalno zajedničko fotografirali sa svim sudionicima summita
Gdje je nestala poniznost? Zlatko Dalić kao da priželjkuje zakon o zaštiti svog lika i djela
TOMISLAV KLAUŠKI

Gdje je nestala poniznost? Zlatko Dalić kao da priželjkuje zakon o zaštiti svog lika i djela

U sinoćnjem nastupu na HTV-u izbornik je izigravao žrtvu, bunio se protiv tračeva koji se šire o njemu i obitelji i osjećao se uvrijeđenim zbog komentara njegovih vjerskih nastupa. Ukratko, podigao si je spomenik.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026