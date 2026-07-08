DETALJI OBRAČUNA U ČAKOVCU Napadaču (42) pronašli drogu, dvojica mladića još su u bolnici

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu ispitalo je 42-godišnjeg hrvatskog državljanina Danijela Trninića zbog sumnje da je na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pokušao ubiti dvojicu muškaraca. Tereti ga se za dva kaznena djela pokušaja ubojstva, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

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Prema priopćenju DORH-a, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 4. srpnja oko 4 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu, s namjerom da usmrti dvojicu muškaraca, iz pištolja ispalio više hitaca u 22-godišnjaka i 28-godišnjaka.

U pucnjavi je 22-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede, dok je 28-godišnjak lakše ozlijeđen. DORH navodi da osumnjičeni nije uspio dovršiti kazneno djelo zahvaljujući pravodobno pruženoj liječničkoj pomoći.

Varaždin: Privođenje Danijela Trninića | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tijekom pucnjave u opasnost su, prema navodima tužiteljstva, dovedeni i 23-godišnjakinja te 26-godišnjak koji su se nalazili u neposrednoj blizini ozlijeđenih.

Osim toga, Trninića se sumnjiči i za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. DORH navodi da je kod njega pronađena droga namijenjena daljnjoj prodaji, odnosno 1062,57 grama konoplje tipa droga, 5,78 grama sintetskog kanabinoida i 9,93 grama kokaina.

Varaždin: Privođenje Danijela Trninića | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na prijedlog varaždinskog Županijskog državnog odvjetništva, sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i mogućeg utjecaja na svjedoke. Županijsko državno odvjetništvo protiv njega će donijeti rješenje o provođenju istrage. Trninić je uhićen u utorak nakon višednevne potrage. Od subote je bio u bijegu. Predao se sam policiji.

Kako se neslužbeno doznaje, Trninić je i ranije osuđivan. Prije šest godina uhićen je u Bosni i Hercegovini u akciji "Unikat", zajedno s još dvije osobe. Tada je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu te posjedovao ilegalno oružje, zbog čega je osuđen na pet i pol godina zatvora.

Varaždin: Privođenje Danijela Trninića | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Trećinu kazne odslužio je u Bosni i Hercegovini, nakon čega je kao hrvatski državljanin zatražio premještaj u Hrvatsku te ostatak kazne odslužio u Kaznionici u Lepoglavi.

Dvojica ranjenih muškaraca zadržana su na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec. Njihovo je stanje stabilno i izvan su životne opasnosti.