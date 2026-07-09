Detalji opsade u Dragonožcu: Pucao po policajcima iz puške, našli mu 290 komada streljiva

S posla sam se vraćao oko 14 sati i vidio da je zatvorena ulica u koju trebam ući. Policija mi je rekla da moram zaobići, međutim ušao sam u drugu ulicu, tamo je isto bilo zatvoreno i uletio sam direkt ispred kuće koju je policija opkolila. Mahali su mi i vikali da se što prije sklonim, pokušavali su doći do čovjeka unutra, ispričao nam je čitatelj koji je u utorak u popodnevnim satima u Donjem Dragonožcu kraj Zagreba svjedočio pravoj drami.

U mjestu Donji Dragonožec muškarac se zatvorio u kuću s puškom | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad muškarcem (64) zbog sumnje da je počinio dva kaznena djela prisile prema službenoj osobi na štetu policajaca i dva kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Osumnjičeni je u utorak u kući na području Donjeg Dragonožca tijekom policijske intervencije ozbiljno zaprijetio policajcima da će ih usmrtiti pucanjem iz vatrenog oružja. Po uključivanju tima Jedinice specijalne i interventne policije PU zagrebačke, također u namjeri da ih spriječi u obavljanju službene radnje, 64-godišnjak je uputio ozbiljne prijetnje da će upotrijebiti vatreno oružje, nakon čega je u nekoliko navrata ispalio hice iz poluautomatske puške.

U mjestu Donji Dragonožec muškarac se zatvorio u kuću s puškom | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL





Po uhićenju, oduzeli su mu poluautomatsku pušku opremljenu trombonskim nastavkom s tri komada streljiva u spremniku dok su pretragom kuće 64-godišnjaka, provedenom temeljem sudskog naloga, policijski službenici pronašli 291 komad puščanog streljiva kalibra 7,9 mm.

- Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je navedeno oružje i streljivo osumnjičeni nabavio i posjedovao neovlašteno odnosno protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu - priopćila je PU zagrebačka.