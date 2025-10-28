Obavijesti

BILO JE PUCNJAVE

Detalji pljačke na Trešnjevci: Opljačkao je još tri ljekarne. Sredio ga je mladi Kirgistanac

Piše Iva Tomas,
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Maskirao se prekrivajući lice crnom tkaninom, a po ulasku je prijetio zaposlenicima tražeći novac

Zagrebačka je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad muškarcem (29) zbog pljačke ljekarne na području Trešnjevke u popodnevnim satima u ponedjeljak, gdje je držao uperen pištolj u Kirgistanca (23). Utvrdili su da je uz to počinio još dvije pljačke na području Novog Zagreba, piše zagrebačka policija.

Kirgistanac je bio kupac, a pokušao je spriječiti počinitelja u pljački. Muškarac ga je odveo iza pulta za kojim su se nalazile zaposlenice, cijelo vrijeme imajući upereno oružje u njega. Tada se 23-godišnji državljanin Kirgistana suprotstavio počinitelju te je uslijedio tjelesni sukob njih dvojice... U tom sukobu počinitelj je ispalio dva hica, jedan u smjeru nogu 23-godišnjaka, a jedan u strop u smjeru 58-godišnje zaposlenice.

Nakon svega toga, počinitelj je pokušao pobjeći iz ljekarne, no 23-godišnjak kreće za njim te ga na ulici ispred ljekarne uspijeva zadržati do dolaska policijskih službenika.

Unazad nekoliko dana, od 20. do 26. listopada opljačkao je tri ljekarne. Maskirao se prekrivajući lice crnom tkaninom, a po ulasku je prijetio zaposlenicima tražeći novac.

Ukupna materijalna šteta je oko 2100 eura. Predali u ga pritvorskom nadzorniku, a policija je dostavila posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

