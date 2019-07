Detalji pljačke: Razbojnika nije zaustavio niti hitac iz pištolja

Dvojica maskiranih razbojnika su u ponedjeljak oko 14 sati na Črnomercu u Ilici upali u banku u kojoj su tada bili deset zaposlenika te tri stranke u dobi od 40, 69 i 41 godine.

Pljačkaši su odmah na ulazu u banku fizički napali zaštitara, a to je zamijetio policajac. On se legitimirao službenom značkom, a pljačkaši su onda pobjegli. Policijski službenik krenuo je za jednim od njih. Vikao je „stop policija“ te je pucao u zrak radi upozorenja no pljačkaša to nije zaustavilo. Kad ga je policajac na parkiralištu sustigao, pljačkaš se počeo opirati.

- Pri tom sprječavanju počinitelja u njegovoj namjeri, isti je pružao aktivni otpor policijskom službeniku koji je u ruci imao službeni pištolj iz kojeg je prethodno ispalio hitac upozorenja u zrak, a zbog čega je došlo do opaljenja. Iako lakše ozlijeđen pri tome, počinitelj nije posustajao u pružanju aktivnog otpora te ga je policijski službenik svladao u čemu su mu pri tome priskočili u pomoć i slučajni prolaznici, građani. Liječnička pomoć, obojici, pružena je u KB Sveti Duh, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni dok je zaštitaru liječnička pomoć pružena u KB Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je također lakše ozlijeđen. Nakon medicinske obrade, 31-godišnji počinitelj je uhićen i doveden u službene prostorije na daljnje kriminalističko istraživanje - objavila je zagrebačka policija.

Policija je utvrdila da je razbojnik (31) s još jednim kolegom počinio tri kaznena djela. Sumnjiče ih za razbojništvo, razbojništvo u pokušaju i prisila prema službenoj osobi.

Dvojac je sumnjaju u svibnju opljačkao banku u Novom Zagrebu. Ostalo su, sumnja se počinili u ponedjeljak gdje su i prijetili plinskim pištoljima.

- Materijalna šteta nastala počinjenjem navedenih kaznenih djela iznosi 120.122 kuna. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja 31-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava i posebno izvješće dostavljeni su nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu - objavila je policija.