Obavijesti

News

Komentari 0
JEDAN UHIĆEN

Detalji pucnjave u Tuzli! Metci završili u fasadi osnovne škole

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Detalji pucnjave u Tuzli! Metci završili u fasadi osnovne škole
3
Foto: Infoplus

Prema neslužbenim informacijama, tijelo mrtvog muškarca su drugi članovi skupine izbacili iz automobila tijekom bijega iz auta

U pucnjavi između pljačkaša i policije u centru Kalesije u srijedu ujutro, nekoliko hitaca pogodilo je fasadu Osnovne škole Kalesija, dok je jedan metak završio u prozoru zgrade Općine, piše Klix.ba.

Foto: Infoplus

Vozilo kojim su napadači bježali je zapaljeno, a jedan osumnjičeni je uhićen. Jedan od napadača pronađen je mrtav nedaleko od mjesta događaja, što je prethodno potvrđeno za Klix.ba. Prema neslužbenim informacijama, njegovo tijelo su drugi članovi skupine izbacili iz automobila tijekom bijega.

Automobil kojim su pobjegli, nakon što su opljačkali zlatarnicu koja se nalazi u samom centru Kalesije, pronađen je potpuno izgorio.

Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Tuzla prethodno je objavilo:

Foto: Infoplus

"Danas, 19. studenog 2025. godine, oko 07:35 sati, Operativnom centru Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Tuzla prijavljeno je da se u centru Kalesije iznad zlatarnice odvija razbojništvo te da je upotrijebljeno vatreno oružje. Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive patrole Policijske postaje Kalesija, Policijske uprave Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice za specijalnu podršku policije, a na terenu (na širem području) nalaze se policijske patrole Policijske postaje Sapna, Policijske postaje Živinice i policijski službenici Policijske postaje Zvornik, s obzirom na to da su se počinitelji udaljili s mjesta događaja", priopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Tuzla.

Foto: Infoplus

Dodali su da, dok se istraga ne završi, ne mogu potvrditi jesu li policajci upucani tijekom incidenta. U potrazi za napadačima angažirani su pripadnici Granične policije BiH i policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova RS-a, a područje Kalesije je potpuno blokirano. U tijeku je očevid na licu mjesta i intenzivna potraga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'
IVANINA NEVJEROJATNA PRIČA

'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'

Ivana Varkonji imala je samo osam godina kad su granate počele padati na gradu. U njemu su ostali i nakon pada. Mjesecima se nisu tuširali ni izlazili iz podruma. Iz Vukovara su izašli tek u travnju 1992. godine
Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika
ZATVORENE CESTE

Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika

Savsku cestu ćemo otvoriti, bit će otvorena u oba smjera kroz nekoliko sati. Slavonska avenija bit će otvorena samo prema zapadu, i to ne kroz podvožnjak, nego sjevernim kolnikom, kaže pročelnik Pavuna
Provjerite Eurojackpot rezultate
EVO GDJE IDU DOBICI

Provjerite Eurojackpot rezultate

Saznajte najnovije rezultate Eurojackpota za 92. kolo održano u utorak, uključujući izvučene brojeve, dobitke i očekivani jackpot za sljedeće kolo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025