Detalji pucnjave u Tuzli! Metci završili u fasadi osnovne škole

U pucnjavi između pljačkaša i policije u centru Kalesije u srijedu ujutro, nekoliko hitaca pogodilo je fasadu Osnovne škole Kalesija, dok je jedan metak završio u prozoru zgrade Općine, piše Klix.ba.

Vozilo kojim su napadači bježali je zapaljeno, a jedan osumnjičeni je uhićen. Jedan od napadača pronađen je mrtav nedaleko od mjesta događaja, što je prethodno potvrđeno za Klix.ba. Prema neslužbenim informacijama, njegovo tijelo su drugi članovi skupine izbacili iz automobila tijekom bijega.

Automobil kojim su pobjegli, nakon što su opljačkali zlatarnicu koja se nalazi u samom centru Kalesije, pronađen je potpuno izgorio.

Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Tuzla prethodno je objavilo:

"Danas, 19. studenog 2025. godine, oko 07:35 sati, Operativnom centru Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Tuzla prijavljeno je da se u centru Kalesije iznad zlatarnice odvija razbojništvo te da je upotrijebljeno vatreno oružje. Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive patrole Policijske postaje Kalesija, Policijske uprave Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice za specijalnu podršku policije, a na terenu (na širem području) nalaze se policijske patrole Policijske postaje Sapna, Policijske postaje Živinice i policijski službenici Policijske postaje Zvornik, s obzirom na to da su se počinitelji udaljili s mjesta događaja", priopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Tuzla.

Dodali su da, dok se istraga ne završi, ne mogu potvrditi jesu li policajci upucani tijekom incidenta. U potrazi za napadačima angažirani su pripadnici Granične policije BiH i policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova RS-a, a područje Kalesije je potpuno blokirano. U tijeku je očevid na licu mjesta i intenzivna potraga.