Detalji strašne nesreće na A1: 'Bio sam na liniji s njima kad je bio sudar, čuo sam prasak...'

Policija je završila očevid nad nesrećom u kojoj je poginulo četvero ljudi na autocesti A1 u smjeru Karlovca. Direktor tvrtke je svjedočio svemu na telefonu

<p>U jednom trenutku se čuo prasak, a onda se nije čulo ništa, opisuje nam Stevo Kovač trenutak strašne nesreće u kojoj je poginulo četvero ljudi. Svjedočio mu je uživo, slušajući preko mobitela. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sudar na autocesti</p><p>Podsjetimo, jučer, na autocesti A1, iza odmorišta Desinec, u smjeru Karlovca, šleper je naletio na kombi te usmrtio dvojicu muškaraca i dvije žene. Još petero ljudi je ozlijeđeno. Četvero ljudi koji su, nažalost, poginuli bili su radnici tvrtke Šuma-Promet iz Mustafine Klade. Stevo Kovač, direktor firme, u tom trenutku bio je na telefonskoj liniji s njima. </p><p>- Puknuo im je remen na kombiju i stali su sa strane u zaustavnoj traci. Imali su trokut, sve su označili. To se dogodilo kad sam s njima razgovarao. Tražili su da pošaljemo vučnu službu i ona je krenula prema njima. Ostao im je mobitel upaljen i sve sam čuo. Čuo sam prasak na mobitelu, kako je šleper lupio u njih, čuo sam kako je prasnulo. Bilo je grozno. Zatim nisam čuo ništa. Uporno sam zvao druge mobitele, a onda mi se na kraju javila jedna od radnica. Bila je pri svijesti i rekla da zovem hitnu. Zvali smo, ali hitna je već krenula - opisuje nam potresne trenutke nesreće gospodin Kovač.</p><p>Kako kaže, odmah su i on i brat krenuli prema tamo, na lice mjesta. </p><p>Inače, njegovi zaposlenici su se bavili pošumljavanjem, radili su za šumariju Karlovac. Sadili su mlade sadnice hrasta lužnjaka. </p><p>U međuvremenu, policija je objavila detalje očevida nesreće.</p><p>Jučer, 21. studenoga oko 7.20 sat, 54-godišnjak upravljao je teretnim vozilom marke Mercedes čakovečkih registarskih oznaka, a koje je vuklo priključno vozilo također čakovečkih registarskih oznaka, a kretao se sjevernim kolnikom autoceste A1, dionice prometni čvor Zdenčina –Jastrebarsko u smjeru jugozapada. Dolaskom do 19 km nije se kretao sredinom obilježene prometne trake već se nepropisno kretao većim dijelom prometne trake za zaustavljanje vozila u nuždi. Tom prilikom je prednjim desnim dijelom teretnog vozila naletio na stražnji lijevi dio osobnog vozila (kombi) kutinskih registarskih oznaka, a koje je bilo zaustavljeno, zbog kvara s uključena sva četiri pokazivača smjera, uz sjeverni rub kolnika nalazeći se većim dijelom desne strane vozila na mekom terenu sa sjeverne strane kolnika, a manjim dijelom lijeve strane vozila u prometnoj traci za zaustavljanje vozila u nuždi. Uslijed naleta osobno vozilo odbačeno je prema naprijed gdje je prednjim dijelom naletjelo na 51-godišnjeg pješaka, a koji se u trenutku nesreće nalazio ispred prednjeg dijela vozila koje je bilo u kvaru. Nakon toga došlo do prevrtanja vozila, dok je teretno vozilo s priključnim vozilom sletjelo s kolnika, prevrnulo se i bočnom stranom naletjelo na istog 51-godišnjaka.</p><p><br/> U prometnoj nesreći na mjestu događaja smrtno je stradao 51-godišnjak te dvije putnice starosti 50 i 31 godinu te 69-godišnjak koji su se nalazili u osobnom vozilu. Nadalje, 64-godišnji putnik je teško ozlijeđen, liječnička pomoć pružena mu je u KBC Zagreb. Lakše je ozlijeđen 54-godišnji vozač teretnog vozila i 29-godišnji putnik iz osobnog vozila, a liječnička pomoć pružena im je u KBC Sestre milosrdnice. Lakše je ozlijeđeno još dvoje putnika (26, 29) iz osobnog vozila, a liječnička pomoć pružena im je u KB Sveti Duh.</p><p>U vremenu od 8 do 13.50 sati, bio je obustavljen promet sjevernim kolnikom autoceste A1, dionica prometni čvor Zdenčina – prometni čvor Jastrebarsko.<br/> <br/> Po otpuštanju 54-godišnjeg vozača iz bolnice nad njim će se provesti kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće.</p>