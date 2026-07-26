DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić

U prometnoj nesreći u subotu navečer kod naselja Prodol u Istri poginula je vozačica motocikla, javila je istarska policija. Nesreća se dogodila kada je austrijska državljanka (26) vozila motocikl iz pravca Pule. U nepreglednom zavoju u desno, vozačica se nije kretala sredinom svoje prometne trake, već je u jednom trenutku prešla na suprotnu prometnu traku, gdje je udarila u automobil kojeg je vozio muškarac (51).





Nakon udara u automobil, motocikl je prešao u desno te je u nekontroliranom kretanju po kolniku udario u drugi automobil, kojeg je odmah iza prvog automobila vozio muškarac (34), a koji je skrenuo u lijevo u cilju izbjegavanja sudara. Navedeni automobil udario je i u tijelo vozačice motocikla koja je pala na kolnik.



U isto vrijeme, iza prvog motocikla kretao se i drugi motocikl, austrijske registracijske oznake, kojeg je vozio mladić (27) austrijski državljanin, a koji je također udario u drugi automobil, nakon čega je pao na meki teren uz prometnicu.





Na mjestu događaja smrtno je stradala vozačica motocikla te je njeno tijelo prevezeno na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije. Cesta D66 je od naselja Manjadvorci do Marčane bila zatvorena za sav promet od 20 do 00.10 sati te se vozilo zaobilaznim pravcima.