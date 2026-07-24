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KOD LUŽANA

Detalji strašne tragedije na A3: Poginulo dijete (4), vozač nije održavao razmak. Prijavljen je

Piše Filip Sulimanec,
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Detalji strašne tragedije na A3: Poginulo dijete (4), vozač nije održavao razmak. Prijavljen je
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Unatoč naporima medicinskih djelatnika koji su na mjestu prometne nesreće pružali pomoć djetetu, četverogodišnjak je preminuo. Tijelo je prevezeno u bolnicu gdje će biti obavljena medicinska obdukcija

Teška prometna nesreća dogodila se oko 14,30 sati, na autocesti A3 (kod Lužana). U nesreći su sudjelovala dva auta, objavila je PU brodsko-posavska. Dijete je poginulo, a troje ljudi je ozlijeđeno.

Očevidom Županijskog državnog odvjetništva, u suradnji s policijskim službenicima, utvrđeno je da je 45-godišnjak (državljanin Bosne i Hercegovine), upravljao osobnim automobilom (bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka) desnom prometnom trakom u smjeru istoka.

SLIJEDI OČEVID STRAVA NA A3 Poginulo dijete u nesreći kod Lužana, troje je ozlijeđenih. Vozi se u koloni
STRAVA NA A3 Poginulo dijete u nesreći kod Lužana, troje je ozlijeđenih. Vozi se u koloni

Pritom 45-godišnjak nije održavao potreban razmak od osobnog automobila (srpskih registracijskih oznaka) koji se u istom smjeru kretao ispred njega, a kojim je upravljala 43-godišnjakinja, dok su se u tom vozilu u svojstvu putnika nalazili 42-godišnjak i  dijete (r. 2022.g.), švedski državljani.

U sudaru dvaju vozila na A3 kod Lužana poginulo dijete, kolona duga četiri kilometra
U sudaru dvaju vozila na A3 kod Lužana poginulo dijete, kolona duga četiri kilometra | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Došlo je do udara prednjeg dijela automobila kojim je upravljao 45-godišnjak u stražnji dio automobila kojim je upravljala 43-godišnjakinja, pri čemu su oba vozila odbačena te su u nekontroliranom kretanju sletjela s kolnika i udarila u zaštitnu ogradu, nakon čega su se zaustavila na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila.

U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen 45-godišnjak, dok su 43-godišnjakinja i 42-godišnjak lakše ozlijeđeni. Liječnička pomoć pružena im je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su zadržani na daljnjem liječenju.

U sudaru dvaju vozila na A3 kod Lužana poginulo dijete, kolona duga četiri kilometra
U sudaru dvaju vozila na A3 kod Lužana poginulo dijete, kolona duga četiri kilometra | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Unatoč naporima medicinskih djelatnika koji su na mjestu prometne nesreće pružali pomoć djetetu, četverogodišnjak je preminuo. Tijelo je prevezeno u bolnicu gdje će biti obavljena medicinska obdukcija.

Policijski službenici protiv 45-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

U sudaru dvaju vozila na A3 kod Lužana poginulo dijete, kolona duga četiri kilometra
U sudaru dvaju vozila na A3 kod Lužana poginulo dijete, kolona duga četiri kilometra | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

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