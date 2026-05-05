Detalji strave kod Našica: Pijani vozač i suvozač ispali iz auta, u bolnici su. Poginuo mladić (20)

Vozač i suvozač su ispali iz vozila, dok se osobni automobil zaustavio u obiteljskom dvorištu udarivši u drvo. U prometnoj nesreći 20-godišnji putnik iz osobnog automobila smrtno je stradao na mjestu

Osječko baranjska policija izvijestila je kako je u Breznici Našičkoj sinoć oko 19:30 došlo do prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao 20-godišnji putnik u automobilu našičkih registracija, dok su 20-godišnji vozač i 21-godišnji suvozač zadobili teške tjelesne ozlijede. 

- Očevidom policijskih službenika Policijske postaje Našice utvrđeno je da je do prometne nesreće došlo kada je 20-godišnji vozač upravljajući osobnima automobilom kroz Breznicu Našičku dolaskom do zavoja započeo pretjecati vozilo ispred sebe - rekli su iz policije. 

Dodaju i da je u tom trenutku izgubio nadzor nad upravljačem te svojim vozilom udario u vozilo koje je obilazio. Policija je istaknula i da je nakon udara vozilom sletio na bankinu i travnatu površinu te je u kretanju udario u više prometnih znakova i metalnih stupova.

- Vozač i suvozač su ispali iz vozila, dok se osobni automobil zaustavio u obiteljskom dvorištu udarivši u drvo. U prometnoj nesreći 20-godišnji putnik iz osobnog automobila smrtno je stradao na mjestu prometne nesreće, dok su vozač i putnik koji su ispali iz vozila zadobili teške tjelesne ozlijede, zbog čega su hitno prevezeni u Opću županijsku bolnicu Našice - objavila je policija. 

Istaknuli su i da je cesta između Breznice Našičke i Nize bila zatvorena za sav promet od 20 do 23.10 sati, a promet se odvijao obilaznim cestovnim pravcima. 

- Alkotestom je kod vozača utvrđena koncentracija od 1,58 promila alkohola u krvi, a kod suvozača je utvrđena koncentracija od 0,73 promila alkohola u krvi. Protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu - zaključila je policija. 

