Detalji strave kod Županje: Auto završio na krovu, poginula je putnica. Vozač teško ozlijeđen
U mjestu Štitar kraj Vinkovaca poginula je putnica u prometnoj nesreću koja se dogodila u nedjelju popodne, priopćio je DORH. Teška prometna nesreća dogodila se oko 12:15 sati. Očevid su proveli dežurni županijski državni odvjetnik iz Vukovara i policija.
Prema dosadašnjim informacijama, mladi vozač (2005.) upravljao je osobnim automobilom županjskih registracija. Izlaskom iz desnog zavoja, zbog neprilagođene brzine, izgubio je kontrolu nad vozilom. Automobil je sletio s ceste i završio na krovu u odvodnom kanalu.
U nesreći je poginula putnica (1984.), dok je vozač zadobio teške ozljede. Državno odvjetništvo naložilo je obdukciju preminule osobe te daljnje radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
