IMALA JE 21 GODINU

DETALJI STRAVE Mlada vozačica na Krku zabila se u autobus! Poginula je na mjestu nesreće

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: ilustracija/borna jaksic/pixsell

Unatoč pruženoj liječničkoj pomoći, mlada vozačica preminula je na mjestu prometne nesreće

Primorsko-goranska policija izvijestila je kako je sinoć iza 20 sati na području Baške na otoku Krku došlo do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala vozačica (21) osobnog vozila riječkih registarskih oznaka. 

- Do prometne nesreće je došlo kada je stradala vozačica po izlasku iz zavoja, uslijed brzine neprilagođene osobinama i stanju ceste, izgubila nadzor nad vozilom te udarila u metalnu zaštitnu ogradu nakon čega je prešla na suprotnu stranu, gdje je udarila u prednji dio autobusa riječkih registracijskih oznaka - rekli su iz policije. 

SVI SU OZLIJEĐENI Užas u Slavoniji: Petero mladih automobilom sletjelo u kanal!
Užas u Slavoniji: Petero mladih automobilom sletjelo u kanal!

Dodali su da je unatoč pruženoj liječničkoj pomoći 21-godišnja vozačica preminula na mjestu prometne nesreće, dok je vozač autobusa (40), inače državljanin Nepala, lakše ozlijeđen.

- Od trenutka prometne nesreće te tijekom očevida promet ovom dionicom bio je u potpunosti zatvoren, od 00.10 do 01.10 sati odvijao naizmjenično jednim prometnim trakom, nakon čega je u potpunosti uspostavljen - zaključila je policija. 

