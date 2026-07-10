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ON IMA 78 GODINA

Detalji strave na Ugljanu: Ubo nožem policajku u prsa, teško je ozlijeđena. On ima niz prijava

Piše Ivan Štengl,
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Detalji strave na Ugljanu: Ubo nožem policajku u prsa, teško je ozlijeđena. On ima niz prijava
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
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Napadač je nakon istrage predan u pritvor, a kaznena prijava je dignuta zbog sumnje u počinjenje teškog ubojstva u pokušaju i kaznenog djela prijetnje prema službenim osobama dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu

Stravičan zločin šokirao je otok Ugljan. Muškarac (78) nožem je u prsa ranio policajku tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Policija je napadača uhitila te je objavila i detalje završene istrage.

- Muškarca se sumnjiči da je 9. srpnja oko 18 sati, u obiteljskoj kući na otoku Ugljanu, tijekom postupanja u vezi obiteljskog nasilja prijetio policijskim službenicima te zadao ubodnu ranu nožem policijskoj službenici - navode iz policije.

Ozlijeđenoj policijskoj službenici liječnička pomoć pružena je u OB Zadar, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena te je zadržana na liječenju.

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- Naime, tijekom postupanja osumnjičeni je odbijao poslušati naredbe policijskih službenika te je pružao aktivni otpor prijeteći i zamahujući nožem prema službenicima koji su prema njemu postupali. Nad njim su uporabljena sredstva prisile te priveden u prostorije policije - istaknuli su.

Napadač je nakon istrage predan u pritvor, a kaznena prijava je dignuta zbog sumnje u počinjenje teškog ubojstva u pokušaju i kaznenog djela prijetnje prema službenim osobama dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

Protiv 78-godišnjaka se podnosi i kaznena prijava zbog nasilja u obitelji. Radi se o muškarcu kojeg je policija ranije prijavljivala za prekršaje i kaznena djela.

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