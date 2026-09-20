DETALJI STRAVE Otac išao spasiti dijete (7) pa pao u kanjon i poginuo na izletu: 'Čuo je krike'

Četrdesetčetverogodišnjak je poginuo, a sedmogodišnje dijete je teže ozlijeđeno u subotu u nesreći kod slapa Savica na slovenskom Bohinju, objavila je u nedjelju kranjska policija.

Oboje su pali u provaliju, pri čemu je muškarac preminuo na licu mjesta, a dijete je helikopterom prevezeno u bolnicu u Ljubljani.

Prema policiji u Kranju, vlasti su oko 18 sati u subotu obaviještene o nesreći na području slapa Savice u općini Bohinj.

Preliminarne informacije upućuju na to da je četveročlana obitelj stranih državljana posjetila slap te je vraćajući se zastala na području za odmor sa stolovima i klupama.

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

Sedmogodišnje dijete je tada odlutalo, a nedugo zatim su se čuli njegovi krici. Četrdesetčetverogodišnjak je odmah potom krenuo u smjeru vriska te pao u provaliju.

Pronađen je u koritu rijeke Savice tijekom operacije spašavanja, no podlegao je teškim ozljedama.

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

Teško ozlijeđeno dijete, koje je isto palo u provaliju, također je pronađeno u koritu rijeke. Dijete je Zrakoplovna jedinica policije helikopterom prevezla do Sveučilišnog kliničkog centra u Ljubljani. Operaciju spašavanja su izveli pripadnici Gorske službe spašavanja Bohinj te dežuran tim spasioca iz Brnika.

Kada se prikupe potrebne informacije, policija će svoje nalaze prenijeti nadležnom okružnom tužiteljstvu.