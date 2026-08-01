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Detalji strave u Zagorju: Otac i dvoje djece poginuli u požaru? Susjedi: 'Čula su se tri pucnja'

Piše Helena Tkalčević, Antonela Šaponja,
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Detalji strave u Zagorju: Otac i dvoje djece poginuli u požaru? Susjedi: 'Čula su se tri pucnja'
Foto: Zagorje.com
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Kako neslužbeno doznajemo, prije izbijanja požara navodno se čula eksplozija, nakon čega su okolni mještani primijetili gust crni dim

Troje ljudi poginulo je u subotu ujutro u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju, potvrdili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske. Prema riječima susjeda za Zagorje.com, smrtno su stradali otac i dvoje djece. Službene potvrde o tome trenutno nema.

Vatrogasni operativni centar dojavu o požaru zaprimio je u 7.24 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućene žurne službe.

- Dojava je bila u 7.24 sati. Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zagorska javna vatrogasna postrojba i DVD-a Sveti Križ Začretje - kazao je za 24sata zapovjednik JVP-a Zabok Zvonko Ortner.

Foto: Zagorje.com

Policija je dojavu dobila u 8.25 sati, nakon što su vatrogasci završili s pretraživanjem kuće. Policijski očevid tek treba započeti.

Kako neslužbeno doznajemo, prije izbijanja požara navodno se čula eksplozija, nakon čega su okolni mještani primijetili gust crni dim. Vatrogasci su po dolasku počeli gasiti požar i pretraživati kuću. U kući su pronađena tri mrtva tijela. 

UŽAS Troje mrtvih u požaru u Zagorju
Troje mrtvih u požaru u Zagorju

Susjedi tvrde i da su prije požara čuli tri pucnja. Majka djece u tom trenutku navodno nije bila u kući jer je radila, a stigla je nakon što je doznala da joj gori dom.

- Jadna žena, vikala je i bila potpuno u šoku. Strašna je ovo tragedija - ispričali su susjedi za Zagorje.com.

Nakon završetka vatrogasne intervencije policija je zatvorila dio Ulice Marije Jurić Zagorke. Policijski očevid na mjestu tragedije tek treba započeti, nakon čega će se utvrditi sve okolnosti požara i smrti troje ljudi.

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