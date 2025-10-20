Detalji stravičnog zločina koji potresa Sloveniju: 'Dozvao ju je, a onda u nju ispalio 3 metka'

Desetine policajaca potpuno su zatvorile Kolodvorsku cestu u naselju Pivka u Sloveniji zbog strašnog ubojstva koje je šokiralo mještane u ponedjeljak oko 7 sati. Na pločniku kod Mercatora, vozač kombija s tri hica ubio je odgojiteljicu koja je živjela u susjednoj zgradi, a onda je presudio i sebi.

Ubojstvu je svjedočio ubojičin susjed koji je sve vidio sa svog balkona. Kako je ispričao za Dnevnik.si, ubojicu i žrtvu zajedno je vidio ispred zgrade. Nije čuo svađu, ali čuo je prijetnju i vidio da je je muškarac utrčao u zgradu, a žrtva je nastavila hodati pločnikom. Ubrzo je muškarac istrčao iz zgrade, dozvao ju, a kada se okrenula u nju je ispalio tri metka. Oružje je zatim stavio sebi pod bradu i ispalio još jedan metak.

Susjed je podijelio neke uznemirujuće detalje na koje upozoravamo čitatelje.

- Odmah sam istrčao na ulicu, provjerio sam im otkucaje srca, ali već su bili mrtvi, noga mu je samo trzala, opisao je susjed koji je svemu svjedočio.

Policija je zapečatila vrata stana u kojem je živio ubojica. Pucnjeve su čule i prodavačice u obližnjoj trgovini.

- Prvo sam rekla da nećemo ni otvoriti vrata, da nas netko ne upuca - prisjetila se prodavačica koja je u suzama dozivala pomoć nakon pucnjave.

Njezina kolegica izašla je na ulicu i vidjela tijela, a obje su poznavale i žrtvu i ubojicu.

- Odmah sam je prepoznala, živi u susjednom bloku - rekla je druga prodavačica, koja je nakon stravičnog zločina preusmjeravala djecu koja su u tom trenutku išla u školu.

Prema riječima mještana, ubojica i njegova žrtva poznavali su se i bili prijatelji. On je bio vozač kombija, a ona odgojiteljica u lokalnom vrtiću. Živjeli su u susjednim blokovima. Žrtva je bila udana, njezin suprug bio je vojnik i na misiji u Njemačkoj, a imala je i odraslog sina.

Ubojica je imao dozvolu za oružje. Kolodvorska cesta i područje oko trgovine bili su danas zatvoreni nekoliko sati, a policija je mjesto zločina zaštitila.

Policijska uprava Kopar potvrdila je da je u 6:58 sati primila obavijest o pucnjavi u Pivki. Na mjesto događaja odmah je stiglo nekoliko patrola. Pomoćnik načelnika Odjela za kriminalističke istrage Koper Dejan Grandič potvrdio je da su u nasilnom incidentu poginuli žena (49) i muškarac (46), koji su se poznavali, a policija još uvijek utvrđuje motiv krvavog obračuna.

- Dosadašnjim prikupljanjem informacija utvrđeno je da su oboje umrli nasilnom smrću i najvjerojatnije zbog upotrebe vatrenog oružja. Na mjestu zločina pronašli smo i jedno oružje, objasnio je Grandič, dodajući da je muškarac posjedovao dva komada oružja, za koje je imao i dozvolu.