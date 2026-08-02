Detalji teške nesreće na A3: Rumunj zaspao pa udario u ogradu. Dvoje teško ozlijeđeno

Brodsko-posavska policija utvrdila je kako je za prometnu nesreću na autocesti A3 kraj Starog Petrovog Sela, koja je dojavljena u nedjelju u 7.23 sati, kriv umor vozača.

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Očevid je pokazao je je Rumunj (50) zaspao tijekom vožnje, te je auto prvo sletio na travnjak, udario u ogradu te se iznova vratio na cestu. Udarac je bio toliko jak da mu je ispao motor te se auto zapalio.



- U vozilu su se u svojstvu putnika nalazili 45-godišnjakinja, 27-godišnjak i mlađa osoba (rumunjski državljani), koji su teže ozlijeđeni, dok je 50-godišnjak lakše ozlijeđen. Liječnička pomoć pružena im je u bolnicama u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški, te su zadržani na daljnjem liječenju - napisali su iz policije.

Na mjestu nesreće intervenirali su vatrogasci DVD-a Oriovac.

- Policijski službenici protiv 50-godišnjeg vozača podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu - navode iz policije.